Xã Xuân Thới Sơn phát triển theo hướng đô thị đại học văn minh, hiện đại

Đồng chí Võ Văn Minh cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thới Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị.

Đồng chí Võ Văn Minh tham quan quy hoạch phát triển xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh đánh giá, xã Xuân Thới Sơn hiện có diện mạo và không gian phát triển ngày càng khởi sắc, tiềm năng mở rộng lớn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, địa phương cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với định hướng chung của thành phố. Đồng thời, sớm hoàn tất việc lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch liên quan.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó, bổ sung kế hoạch thực hiện và triển khai các quy hoạch trên địa bàn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng quỹ đất hiệu quả. Kế hoạch cần kèm theo rõ danh mục các dự án, công trình triển khai trong trung hạn và dài hạn.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Minh lưu ý địa phương cần quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đô thị có trình độ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, nhất là trong các lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, giao thông, đất đai, môi trường, văn hóa, giáo dục...

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Văn Tài phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn, cho biết: nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xã cũng sẽ triển khai nhiều công trình, chương trình trọng điểm, trong đó có: xây dựng trường mầm non đạt chuẩn; hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị Đại học Quốc tế và nhiều tuyến đường quan trọng như Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn Bứa, Dương Công Khi, Thanh Niên, N6...

Đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn ra mắt, gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Huỳnh Thị Xuân Mai làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Xuân Nam là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

NGÔ BÌNH