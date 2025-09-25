Xã hội

Xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) tập trung công tác chăm lo an sinh xã hội

Ngày 25-9, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) tổ chức giao ban quý 3-2025 giữa Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với các tổ đại biểu HĐND, thường trực Ban nhân dân ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp.

z7050217938718_410b20fbd8e07011bc7139d177935a1c.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Trong quý 3-2025, HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp tốt, hoạt động đi vào ổn định, gắn bó, thống nhất theo từng nội dung được thông qua. Công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động khó khăn, học sinh sinh viên khó khăn.

Người dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, phong trào. Điển hình là việc tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Người dân tham gia đóng góp kinh phí thực hiện 2 công trình.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực, tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp về kết quả giải quyết hồ sơ hành chính ở từng lĩnh vực đều đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 92,2%.

z7050217933169_0348d353eca088c12a9b3c87285a626a.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các ban ấp phản ánh nhiều vấn đề liên quan đời sống người dân như điện, nước, thu gom rác thải. Lãnh đạo xã cùng các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, giải đáp các thông tin liên quan.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Văn Tài, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ họp định kỳ hàng tháng để thông tin và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân.

NGÔ BÌNH

