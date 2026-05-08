Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phường Gia Định

Hội thi có 159 thí sinh dự thi nhằm kiểm tra tư duy, kiến thức cơ bản, đánh giá năng lực, trình độ, hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ cũng như khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở.
Sau cuộc thi, phường sẽ chọn một số thành viên tiêu biểu để dự thi cấp cụm Công an thành phố; phát hiện, bồi dưỡng các thành viên nòng cốt cho từng lĩnh vực theo 6 nhiệm vụ cụ thể của an ninh cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng an ninh cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh động, tham gia nhiều mặt trận công tác trên địa bàn…
Hiện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm là: hỗ trợ nắm bắt tình hình về an ninh trật tự; hỗ trợ phong trào xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.