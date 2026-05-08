Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phường Gia Định

Ngày 8-5, UBND phường Gia Định (TPHCM) tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I, năm 2026 nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như khả năng xử lý tình huống thực tế .

Hội thi có 159 thí sinh dự thi nhằm kiểm tra tư duy, kiến thức cơ bản, đánh giá năng lực, trình độ, hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ cũng như khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: MINH HẢI

Sau cuộc thi, phường sẽ chọn một số thành viên tiêu biểu để dự thi cấp cụm Công an thành phố; phát hiện, bồi dưỡng các thành viên nòng cốt cho từng lĩnh vực theo 6 nhiệm vụ cụ thể của an ninh cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng an ninh cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh động, tham gia nhiều mặt trận công tác trên địa bàn…

Các thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Gia Định tham gia hội thi. Ảnh: MINH HẢI

Hiện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm là: hỗ trợ nắm bắt tình hình về an ninh trật tự; hỗ trợ phong trào xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

MINH HẢI