Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của Hội Phụ nữ

Ngày 7-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM có buổi làm việc về công tác Hội và Phong trào phụ nữ của cụm thi đua số 11, 15, 16 (gồm các phường, xã phía Đông thành phố) đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ từ đầu năm đến nay. Theo đó, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật là các hoạt động: trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” từ việc vận động người thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trao học bổng cho học sinh hiếu học. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp cũng được duy trì hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, công tác chăm lo cho trẻ em mồ côi tiếp tục được các cấp hội quan tâm thực hiện. Tiêu biểu, các Chi hội thuộc Cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ với mức hỗ trợ từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/em/tháng, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình trao tặng quần áo cũ cho người có hoàn cảnh khó khăn; thành lập và phát triển các chi hội phụ nữ doanh nhân; tăng cường hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…

QUANG VŨ