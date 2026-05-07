“Ba sẵn sàng” cho trẻ vào lớp 1

Ngày 7-5, Trường Mầm non Hương Sen (phường Tam Thắng, TPHCM) tổ chức hội thảo “Cùng con bước vào lớp 1” với sự tham dự của 160 phụ huynh có con ở độ tuổi 5-6 tuổi.

Các đại biểu dự giờ hoạt động của trẻ tại Trường Mầm non Hương Sen

Tại chương trình, các phụ huynh cùng dự giờ 5 hoạt động của trẻ, gồm phát triển ngôn ngữ, thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức và tham quan hoạt động ăn trưa của trẻ.

Dịp này, đại diện UBND phường cũng chia sẻ thêm một số nội dung về công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh trong việc chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào lớp 1.

Nhà trường linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hương Sen cũng cho biết, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp giáo dục trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp lên tiểu học., kể cả đưa trẻ 5-6 tuổi tham quan trường tiểu học để làm quen với môi trường học tập mới và tham gia các hoạt động thực tế.

Trẻ 5-6 tham quan trường Tiểu học để chuẩn bị vào lớp 1

Theo chia sẻ của giáo viên tiểu học tại buổi trải nghiệm, việc chuẩn bị tâm thế “3 sẵn sàng”, gồm: trẻ sẵn sàng, gia đình sẵn sàng và nhà trường sẵn sàng là hết sức cần thiết để trẻ tự tin bước vào lớp 1.

THU THỦY - KHÁNH CHI