Phường Bình Trưng ra mắt Phòng khám Từ Tâm

Phòng khám Từ tâm đặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và hộ nghèo trên địa bàn phường Bình Trưng (TPHCM).

Tại lễ ra mắt phòng khám, đại diện nhà tài trợ tặng 100 suất phẫu thuật mắt miễn phí cho người cao tuổi bị đục thủy tinh thể

Ngày 7-5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng, Ủy ban MTTQ phường tổ chức lễ ra mắt Phòng khám Từ tâm.

Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng ký kết phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Hội Doanh nghiệp của phường

Theo BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, mô hình thể hiện tính nhân văn này là nhịp cầu kết nối ngành y tế với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, mục tiêu của chương trình là chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 100 thẻ BHYT và 400 thẻ khám bệnh cho người dân khó khăn trong năm 2026, tặng 100 suất phẫu thuật mắt miễn phí cho người cao tuổi bị đục thủy tinh thể.

GIAO LINH