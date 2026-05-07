Dầu Tiếng quyết tâm bứt phá, biến nghị quyết thành hiện thực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Dầu Tiếng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, xác định rõ các khâu đột phá mang tính dẫn dắt. Trong đó, đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, phát triển các lĩnh vực dịch vụ gắn với tiềm năng địa phương, đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ…

Xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng

- Nghị quyết xác định chuyển đổi số là khâu đột phá. Xin đồng chí cho biết giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp?

*Đồng chí Nguyễn Đình Khánh: Chuyển đổi số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Theo nghị quyết, địa phương sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, đặc biệt là hệ thống mạng, trang thiết bị tại trung tâm phục vụ hành chính công, đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống truyền thanh thông minh.

Bên cạnh đó, xã chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền điện tử. Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ được đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên.

Địa phương cũng xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Do đó, các nền tảng số sẽ được triển khai đồng bộ nhằm tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

- Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu và khu vực bán đảo Tha La. Đồng chí cho biết định hướng khai thác trong thời gian tới như thế nào cho hiệu quả?

*Đồng chí Nguyễn Đình Khánh: Phát triển các ngành dịch vụ gắn với lợi thế tự nhiên là một trong những định hướng lớn của địa phương. Nghị quyết đã xác định rõ việc đẩy nhanh công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư, hình thành các khu dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí, tạo điểm nhấn phát triển kinh tế.

Hồ Dầu Tiếng với cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, tạo động lực phát triển du lịch sinh thái địa phương

Trong thời gian tới, Dầu Tiếng sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch chi tiết, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ các khu vực có tiềm năng. Việc kết nối không gian phát triển giữa các khu vực sẽ được chú trọng nhằm hình thành chuỗi giá trị, tạo sức hút đối với nhà đầu tư.

Song song đó, địa phương đặc biệt quan tâm đến yếu tố bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là khu vực nông thôn.

- Hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vậy xã có giải pháp gì để thúc đẩy các công trình trọng điểm trên địa bàn?

*Đồng chí Nguyễn Đình Khánh: Hạ tầng giao thông được xem là “đòn bẩy” quan trọng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết xác định rõ việc phối hợp với các sở, ngành triển khai các công trình giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng.

Trong đó, địa phương sẽ tập trung vào các tuyến giao thông liên xã, liên vùng và các trục kết nối đến những khu vực có tiềm năng phát triển dịch vụ. Đồng thời, xã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân mà còn mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị tại xã Dầu Tiếng ngày càng khang trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

- Mục tiêu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới như thế nào thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Đình Khánh: Mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ xã Dầu Tiếng sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Về kinh tế, địa phương phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12%/năm trở lên, nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,9%. Song song đó, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong công tác xây dựng đảng, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là các mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dầu Tiếng tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN SƠN (thực hiện)