Lấy ý kiến về đề xuất tăng lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 10-4.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất quy định mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định cho hay, mức lương cơ sở hiện hành chỉ tương đương khoảng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Điều này khiến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn thấp, ảnh hưởng đến đời sống và chất lượng công việc.

Do đó, việc tăng lương cơ sở được đánh giá là cần thiết, nhằm cải thiện thu nhập, tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời góp phần củng cố đạo đức công vụ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Mức lương cơ sở mới sẽ là căn cứ để tính toán tiền lương trong các bảng lương, phụ cấp, các khoản trích nộp cũng như nhiều chế độ khác theo quy định. Cùng với đó, đây cũng là cơ sở để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản hưởng theo chế độ hiện hành.

Các nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Người được đề xuất áp dụng mức lương cơ sở mới còn có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng trong lực lượng công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội và công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

