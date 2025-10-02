Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26-10 tới đây, tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành điểm hẹn du lịch - văn hóa đặc sắc khi tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 - The Sunrise Legacy. Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt như NSND Tạ Minh Tâm, Đức Trí, Võ Hạ Trâm…

Du khách sẽ được ngắm Đà Lạt từ trên cao. Ảnh minh họa: BTC cung cấp

Sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House Đà Lạt, do Công ty TNHH Golden Garden (TPHCM) tổ chức. Đây được xem là sự kiện có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay tại địa phương, kết hợp trình diễn khinh khí cầu, nghệ thuật âm nhạc và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách và góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trên trường quốc tế.



Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn 20 khinh khí cầu đa sắc màu, bao gồm 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Toàn bộ sẽ được bố trí tại Quảng trường Lâm Viên, nơi được xem là trái tim của thành phố hoa. Hàng chục quả cầu khổng lồ đồng loạt thắp sáng bầu trời vào bình minh và hoàng hôn hứa hẹn tạo nên khung cảnh ngoạn mục, trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách.

Đây là lần đầu tiên Đà Lạt tổ chức một lễ hội khinh khí cầu với quy mô tầm cỡ quốc tế, kết hợp nghệ thuật trình diễn ánh sáng và âm nhạc, mở ra hướng đi mới cho các sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh.

Song hành cùng khinh khí cầu là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề The Sunrise Legacy (Bản hòa ca Mặt trời và Di sản) diễn ra tại Nhà hát Opera House Đà Lạt.

Đêm nhạc dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Đức Trí, Lệ Quyên, Võ Hạ Trâm, Phương Vy…. Các tiết mục sẽ trải dài từ nhạc giao hưởng, ca khúc cách mạng, nhạc trẻ đến những bản phối khí mới, kể câu chuyện về khát vọng, di sản và tương lai của Lâm Đồng.

Thiết kế sân khấu đêm nhạc The Sunrise Legacy

NSND Tạ Minh Tâm

Nhạc sĩ Đức Trí

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, góp phần kích cầu du lịch, gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách tại Đà Lạt. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ địa phương kết nối và nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Với quy mô chưa từng có, Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 sẽ góp phần đặt nền móng để Lâm Đồng hướng tới xây dựng thương hiệu “Thành phố lễ hội” trong tương lai.

TIỂU TÂN