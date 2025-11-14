LG mở rộng chương trình kiểm tra và sửa chữa thiết bị miễn phí đến 11 tỉnh, thành

Kỹ thuật viên của LG kiểm tra và vệ sinh đối với các sản phẩm LG bị hư hại

Trước tình hình mưa bão và lũ lụt bất thường khiến hàng chục ngàn hộ dân miền Trung bị ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, LG đã mở rộng chương trình hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa miễn phí thiết bị điện tử, điện lạnh và điện gia dụng nhằm giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được miễn phí kiểm tra, vệ sinh cơ bản và tiền công sửa chữa đối với các sản phẩm của LG bị hư hại do ngập nước, bao gồm TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy lọc không khí và các thiết bị điện tử gia dụng khác. Ngoài ra, LG miễn phí linh kiện thay thế cho các sản phẩm điện lạnh và điện gia dụng còn trong thời hạn bảo hành.

Đối với các sản phẩm ngoài thời hạn bảo hành cần thay linh kiện, LG hỗ trợ giảm 30% cho phụ kiện của TV, màn hình, máy tính, điều hoà không khí hệ thống (áp dụng cho cả trong và ngoài bảo hành). Các sản phẩm điện lạnh và điện tử gia dụng khác ngoài thời hạn bảo hành sẽ được giảm 50% linh kiện. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc phụ tùng không có sẵn, khách hàng sẽ được giảm 50% khi mua sản phẩm mới.

Tại thành phố TP Huế, LG đã nhanh chóng thiết lập Trạm tập kết và sửa chữa đặt tại Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công (07 Tôn Quang Phiệt), người dân có thể trực tiếp mang thiết bị hư hại đến trạm để được kiểm tra và sửa chữa. Bên cạnh đó, LG còn bố trí các xe trung chuyển miễn phí để hỗ trợ người dân vùng xa, vùng sâu vận chuyển thiết bị hư hại đến trạm mà không phải đi lại xa. LG cũng bố trí các xe trung chuyển miễn phí để vận chuyển thiết bị hư hại đến các trạm tập kết và sửa chữa.

Trước đó, chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng bão lũ” đã được LG triển khai tại Nghệ An và Thái Nguyên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Wipha) và cơn bão số 11 (Matmo) với gần 700 thiết bị đã được sửa chữa và bàn giao, giúp hàng trăm hộ dân nhanh chóng ổn định sinh hoạt sau bão.

KIM THANH