LG Gram định nghĩa lại chuẩn mực laptop AI siêu di động

Với việc tiên phong ứng dụng vật liệu Aerominum đột phá cùng nền tảng Dual AI mạnh mẽ, thế hệ mới này không chỉ kế thừa DNA “mỏng nhẹ” huyền thoại mà còn khai phóng một kỷ nguyên hiệu suất mới cho người dùng Việt.

Điểm nhấn thay đổi cuộc chơi trên LG gram AI 2026 chính là việc ứng dụng hợp kim Aerominum hoàn toàn mới. Đây là thành quả nghiên cứu nhằm phá vỡ rào cản giữa trọng lượng và độ bền. Vật liệu này giúp thiết bị giảm thêm 40g trọng lượng nhưng lại gia tăng tới 135% khả năng chống trầy xước so với thế hệ trước.

Với độ mỏng ấn tượng chỉ 12,4mm và trọng lượng nhẹ nhất chỉ từ 1.120g (phiên bản 14 inch), dòng laptop này vẫn xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Ngôn ngữ thiết kế Aeroplate không chỉ mang lại vẻ sang trọng, tinh tế mà còn đảm bảo sự bền bỉ tuyệt đối cho những người dùng thường xuyên phải dịch chuyển.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, LG không chỉ chạy đua về phần cứng mà còn tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ Dual AI. Đây là sự kết hợp giữa xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và sức mạnh điện toán đám mây từ Copilot+ PC.

Sự cộng hưởng này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ tìm kiếm, tóm tắt thông tin và sáng tạo một cách nhanh chóng ngay cả khi không có kết nối mạng. Đặc biệt, việc xử lý dữ liệu trực tiếp trên phần cứng giúp thiết lập một "lá chắn" bảo mật vững chắc, bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ từ môi trường số. Hệ sinh thái kết nối thông minh LG gram Link và ứng dụng ThinQ đi kèm còn cho phép chia sẻ tài liệu liền mạch đa nền tảng (iOS, Android, Windows) và quản lý thiết bị từ xa, mang lại sự an tâm và thảnh thơi tối đa cho người dùng.

Dải sản phẩm 2026 được LG phân hóa rõ rệt thành ba dòng sản phẩm chủ lực để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt:

LG gram Pro AI – Hiệu năng cho giới tinh hoa: Đây là dòng máy dành cho các nhà lãnh đạo và doanh nhân cần tối ưu hóa quỹ thời gian. Lần đầu tiên, LG cung cấp tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen™ 7 bên cạnh Intel® Core™ U5. Với bộ xử lý (NPU) đạt mức 50 TOPS và RAM lên đến 32GB LPDDR5X, phiên bản "Pro" dễ dàng chinh phục các tệp dữ liệu khổng lồ và các trợ lý AI chuyên sâu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

LG gram AI – Trợ thủ di động linh hoạt: Được "đo ni đóng giày" cho các nhân sự làm việc tự do (freelancer). Phiên bản 14 inch đạt trọng lượng siêu nhẹ 1.120g nhưng vẫn sở hữu viên pin dung lượng lớn 72Wh và chip Intel® Core™ U7, đảm bảo duy trì 100% hiệu suất làm việc suốt ngày dài mà không cần lo lắng về gánh nặng hành lý hay nguồn sạc.

LG gram Book AI – Giải pháp AI cho đại chúng: Sở hữu màn hình 15 inch rộng lớn và thiết kế kim loại Titan Black cứng cáp. Điểm nổi bật là kiến trúc Expandable Performance với 2 khe cắm ổ cứng SSD độc lập, đáp ứng nhu cầu lưu trữ khổng lồ cho việc học tập và nghiên cứu.

Thế hệ LG gram AI 2026 một lần nữa khẳng định tầm nhìn tiên phong của LG trong việc phá vỡ các giới hạn công nghệ truyền thống. Không chỉ dừng lại ở một thiết bị phần cứng xuất chúng, LG đang dẫn dắt người dùng làm chủ sức mạnh của AI để bứt phá mọi giới hạn cá nhân thông qua hiệu suất làm việc vượt trội.

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