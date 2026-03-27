Liên hợp quốc công bố kế hoạch hỗ trợ Cuba

Liên hợp quốc (LHQ) vừa công bố kế hoạch hành động sửa đổi nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba trước cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng và hậu quả của bão lũ.

Người dân Cuba xếp hàng chờ đổ xăng. Ảnh: PAKISTAN TV

Theo DW, ngày 26-3, ông Francisco Pichon, điều phối viên LHQ tại Cuba cho biết kế hoạch trị giá 94,1 triệu USD, nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Kế hoạch bao gồm cả mô hình theo dõi nhiên liệu nhằm đảm bảo việc sử dụng minh bạch, qua đó tạo cơ sở đạt thỏa thuận tiếp cận nguồn cung năng lượng.

Theo người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, kế hoạch sửa đổi lần này mở rộng phạm vi hỗ trợ tới gần một nửa số tỉnh/thành của Cuba, tập trung vào các giải pháp năng lượng thay thế để duy trì hoạt động trong những lĩnh vực then chốt. Bên cạnh đó, LHQ vẫn đang nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng còn tồn tại từ cơn bão Melissa (gây thiệt hại từ tháng 11-2025).

Cuộc khủng hoảng hiện nay phần lớn bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hệ quả là nhiều lĩnh vực tại Cuba bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ điện lực, du lịch, hàng không đến các dịch vụ cơ bản như vệ sinh môi trường. LHQ cho biết tình trạng thiếu điện và nhiên liệu đã buộc các bệnh viện hủy hàng nghìn ca phẫu thuật, trong khi người dân phải đốt củi để nấu ăn.

Liên quan tới đối thoại Mỹ - Cuba, theo DW, lãnh đạo Cuba xác nhận các cuộc tiếp xúc với Washington đang ở giai đoạn đầu. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nguyên lãnh đạo Raúl Castro cũng tham gia vào quá trình định hướng đối thoại.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác với Cuba, cho phép các bác sĩ Cuba làm việc tại Mexico, bất chấp áp lực từ phía Mỹ.

KHÁNH MINH