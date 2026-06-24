Liên hợp quốc triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh

Ngày 23-6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) thông báo bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. ẢNH: THX

Trong một tuyên bố chính thức, Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải biển.

Theo người đứng đầu IMO, các bên hữu quan đạt được những bảo đảm cần thiết về an toàn, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện hàng hải nhằm bảo đảm hoạt động sơ tán được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Chiến dịch trên được triển khai trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại Vùng Vịnh và khu vực eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian qua do căng thẳng quân sự giữa Iran, Israel và Mỹ. Tình trạng mất an toàn trên các tuyến hàng hải chiến lược khiến hàng ngàn thủy thủ không thể rời tàu hoặc thay ca theo kế hoạch, làm gia tăng áp lực đối với ngành vận tải biển quốc tế.

Giới quan sát cho rằng việc IMO phối hợp với Iran, Mỹ và các nước trong khu vực để triển khai chiến dịch sơ tán là tín hiệu tích cực cho việc khôi phục an toàn hàng hải sau những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc nối lại lưu thông hàng hải và thương mại quốc tế qua Vùng Vịnh.

VIỆT LÊ