Diễn đàn Davos mùa hè Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Từ ngày 23 đến 25-6, Hội nghị Các nhà tiên phong mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, diễn ra tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Sự kiện ước tính quy tụ hơn 1.700 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Hiệu quả kinh tế thực tiễn

Theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Diễn đàn Davos mùa hè năm nay tập trung thảo luận cách chuyển hóa các công nghệ mới nổi thành động lực phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đại Liên, địa điểm tổ chức Diễn đàn Davos mùa hè tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc Cao Vĩ Kỳ cho biết, diễn đàn có nhiều điểm nhấn vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, dược phẩm sinh học và công nghệ lượng tử.

Sự kiện cũng giới thiệu các nội dung liên quan đến “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” của Trung Quốc, qua đó làm rõ tiến trình phát triển chất lượng cao và cơ hội hợp tác trong hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Phát biểu trước thềm diễn đàn, bà Gim Huay Neo, Giám đốc điều hành WEF, cho biết những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực AI, robot, công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học và nhiều lĩnh vực tiên phong khác đang tái định hình các ngành công nghiệp, từ sản xuất, vận tải cho đến y tế và truyền thông. Do đó, đổi mới sáng tạo ở quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp về chính sách, cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân tài và hợp tác liên ngành.

Điểm nhấn của sự kiện là MINDS, chương trình chuyên biệt nhằm giới thiệu các ứng dụng thực tế của AI, từ đó biến tiến bộ kỹ thuật thành hiệu quả kinh tế. Ban tổ chức cũng dự kiến công bố danh sách Các nhà tiên phong công nghệ năm 2026 và báo cáo 10 công nghệ mới nổi hàng đầu, phản ánh xu hướng phát triển tiếp theo của công nghệ toàn cầu.

Lần thứ 9 thành phố Đại Liên đăng cai

Đây là lần thứ 9 thành phố Đại Liên đăng cai tổ chức Diễn đàn Davos mùa hè, cho thấy vai trò của thành phố trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế. Địa điểm chính của diễn đàn được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, giúp cắt giảm khoảng 800 tấn khí thải carbon. Hệ thống giao thông thông minh phục vụ sự kiện cũng là điểm sáng, với hơn 80% phương tiện sử dụng năng lượng mới, gồm xe điện, xe hydro và xe tự hành.

Đại Liên cũng được xem là minh chứng cho quá trình chuyển đổi kinh tế chất lượng cao của Trung Quốc. Giai đoạn 2015-2024, thành phố thu hút gần 100 dự án đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia như SK Group, Volkswagen và Pfizer; nâng tỷ trọng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) từ 1,39% lên 3,12% GDP.

Bên cạnh vai trò kết nối công nghệ, diễn đàn cũng là dịp để các đại biểu quốc tế hiểu rõ hơn về nền kinh tế Trung Quốc cũng như toàn khu vực châu Á. Các báo cáo trước thềm hội nghị cho biết châu Á hiện đóng góp khoảng 60% vào mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là nơi tập trung 2/3 số lượng cơ sở sản xuất của thế giới.

Trong đó, riêng Trung Quốc chiếm khoảng 40%. Quy mô thị trường rộng lớn và tính năng động của khu vực được xem là điều kiện thuận lợi để thử nghiệm các ý tưởng đổi mới và ứng dụng công nghệ trực tiếp vào dòng chảy kinh tế thế giới.

THANH HẰNG tổng hợp