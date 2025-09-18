Liên kết vùng, động lực để Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn mới

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I xác định rõ: Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, mà còn giữ vai trò cực tăng trưởng quốc gia, đầu mối giao thương quốc tế, hạt nhân liên kết vùng.

Phối cảnh đêm thuộc quần thể sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ

Đây là hướng đi tất yếu trong bối cảnh không gian phát triển nội đô dần hạn chế, đòi hỏi thành phố phải mở rộng tầm nhìn ra khu vực lân cận và hội nhập sâu vào dòng chảy toàn cầu.

Hạ tầng mở đường cho phát triển

Mới đây, Đà Nẵng ghi dấu ấn bằng các công trình hạ tầng quy mô lớn, thể hiện khát vọng vươn lên của một đô thị năng động. Tiêu biểu là Da Nang Downtown với gần 77ha, vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng, hội tụ khu phố thương mại, công viên văn hóa, vui chơi giải trí và tòa tháp 69 tầng cao 408m – kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới ven sông Hàn.

Song song, quần thể sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ hơn 52.000 tỷ đồng cũng đang được triển khai, hứa hẹn biến Đà Nẵng thành “thủ phủ giải trí” sôi động cả ngày lẫn đêm. Các dự án này không chỉ gia tăng sức hút du lịch mà còn khẳng định bước đi chiến lược để thành phố trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và tài chính của miền Trung.

Sau hơn hai thập niên phát triển, diện tích khiêm tốn khiến Đà Nẵng gần như "kịch khung" trong quy hoạch đô thị, công nghiệp và du lịch. Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đã tạo cho thành phố cơ hội hiếm có để bứt phá, khi lần đầu tiên sở hữu đầy đủ lợi thế từ biển – đồng bằng – miền núi.

Sự bổ trợ giữa các không gian này gần như hoàn hảo. Đô thị mạnh về dịch vụ, logistics, công nghệ cao. Vùng đồng bằng và miền núi giàu tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và du lịch sinh thái – di sản. Đây không chỉ là sự mở rộng địa giới, mà còn là chiến lược phát triển lâu dài, tạo nên mô hình đô thị – kinh tế tích hợp mang tầm quốc gia.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng chia sẻ tại đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng, nhận định: “Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng là một đại hội lịch sử. Sau 28 năm chia tách, nay Quảng Nam và Đà Nẵng trở về một nhà, cùng chung tay xây dựng quê hương. Người dân từ đô thị đến nông thôn, miền núi đều tin tưởng vào sự phát triển vững chắc của thành phố mới. Với tiềm lực công nghiệp, hạ tầng và sự quan tâm đến đời sống nhân dân, tôi tin rằng trong 5 năm tới, Đà Nẵng sẽ có bước phát triển vượt bậc, xứng đáng là một cực tăng trưởng của miền Trung – Tây Nguyên”.

Tầm nhìn kinh tế quốc tế

Một hướng đi đột phá được đại hội xác định là nghiên cứu, hình thành Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Đây sẽ là mảnh ghép quan trọng để thành phố hội nhập sâu rộng, thu hút vốn quốc tế, tạo sức bật cho các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ tài chính.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, để hiện thực hóa vai trò hạt nhân tăng trưởng miền Trung, thành phố phải tập trung vào bốn trụ cột: quy hoạch – cơ chế chính sách đặc thù – mô hình tăng trưởng mới – mở rộng liên kết vùng. Trong đó, hạ tầng cảng biển, sân bay, cao tốc gắn với Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo “cú hích” để thu hút các tập đoàn đa quốc gia.

“Chúng ta phải có mô hình quản trị hiện đại, thông thoáng, phù hợp chuẩn mực quốc tế, đi kèm chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh. Chỉ khi đó, Đà Nẵng mới thật sự trở thành động lực phát triển, lan tỏa mạnh mẽ cho toàn miền Trung,” ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chia sẻ tại đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Liên kết vùng, kết nối hạ tầng và phát triển các mô hình kinh tế mới đang mở ra cho Đà Nẵng cơ hội tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị. Với hạt nhân là tài chính – logistics – công nghệ cao, cùng vành đai phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch di sản, thành phố có thể hiện thực hóa khát vọng trở thành siêu đô thị tích hợp – vừa giàu bản sắc, vừa hiện đại và hội nhập.

Như văn kiện đại hội đã xác định, giai đoạn tới Đà Nẵng phải khai thác tối đa lợi thế địa kinh tế, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, công nghệ cao, đồng thời dẫn dắt sự phát triển của cả miền Trung – Tây nguyên. Đó không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là khát vọng chính đáng của một thành phố năng động, sáng tạo, luôn hướng ra biển lớn.

XUÂN QUỲNH