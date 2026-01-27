Liên kết vùng - động lực thúc đẩy phát triển bền vững

Trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn với liên kết và hội nhập, chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa xã Hưng Long (TPHCM) và xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, phát huy lợi thế của mỗi địa phương, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao giá trị nông sản, đặc biệt là chuỗi giá trị gạo ST25.

Chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa xã Hưng Long (TPHCM) và xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau)

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Rạch Già (xã Hưng Long, TPHCM) - địa chỉ đỏ trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng của Thành phố, nơi tưởng niệm hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tại buổi trao đổi, hai bên tập trung chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, vận hành mô hình “một cửa”, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, minh bạch.

Đáng chú ý, hai địa phương đã thảo luận khả năng liên kết chuỗi giá trị gạo ST25. Trong đó, xã Châu Thới có thế mạnh về tổ chức sản xuất và quản lý vùng nguyên liệu, còn xã Hưng Long giữ vai trò kết nối thị trường tiêu thụ lớn tại TPHCM. Việc tăng cường liên kết được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao giá trị và thương hiệu gạo ST25.

HỒNG DƯƠNG