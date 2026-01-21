Sức sống cơ sở

Linh vật ngựa vàng xuất hiện trên dừa "dát vàng"

SGGPO

Ghi nhận tại khu vực Chợ Lớn (TPHCM), mặt hàng đang hút khách trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026,  là những trái dừa "dát vàng" có linh vật ngựa, mang thông điệp “Mã đáo thành công”.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

sức sống cơ sở thị trường tết dừa dát vàng linh vật ngựa “ra mắt” Tết Bính Ngọ khu vực Chợ Lớn thông điệp “Mã đáo thành công”

