Nhà bán lẻ Việt tăng tốc mở rộng hệ thống

Những tháng cuối năm 2025, thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến đà mở rộng mạnh mẽ của các hệ thống phân phối nội địa. Cụ thể, Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với nhiều mô hình như Co.opSmile, Co.op Food và Finelife… để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Người lao động có cơ hội việc làm tại các cửa hàng Co.op Food sắp được mở mới

Theo đó, đầu tháng 11-2025, nhà bán lẻ này đã mở 2 cửa hàng Co.op Food tại xã Phú Hòa Đông và phường An Phú Đông, đồng thời khai trương Co.opmart Thống Nhất tại khu Đông TPHCM. Cùng lúc, Co.opSmile Đắk Lắk và các siêu thị Finelife An Khánh, Finelife Bình Trưng cũng đang hoàn thiện, chuẩn bị khai trương. Theo Saigon Co.op, cùng với tốc độ mở rộng mạng lưới, nhu cầu nhân sự cho các vị trí vận hành, bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng tăng mạnh. Doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn, đặc biệt là cho cửa hàng và siêu thị sắp khai trương. Đây là cơ hội để người lao động tham gia vào môi trường bán lẻ hiện đại, được đào tạo bài bản và cùng phát triển với những thương hiệu Việt uy tín.

THÚY AN

