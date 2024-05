Loại rượu của Hàn Quốc được biết đến nhiều nhất

Ảnh: GETTY IMAGES

62,7% người dân châu Á biết rượu soju là rượu của Hàn Quốc, nhiều hơn các khu vực khác. 57,7% người dân nước ngoài trả lời có ý định uống thử rượu Hàn Quốc, cao hơn 4,3% so với khảo sát năm ngoái. Trong số 4.839 người trả lời biết về rượu Hàn Quốc, có 47,9% trả lời từng uống rượu soju trong 2 năm gần đây. Lý do lựa chọn uống rượu Hàn Quốc là do “ngon” (35,1%), “được người quen giới thiệu” (16%), “thấy trong phim ảnh Hàn Quốc” (15,5%).

Khảo sát về sự hiểu biết các món ăn nhanh Hàn Quốc, người dân ở khu vực Đông Nam Á chiếm tỷ lệ cao nhất (60,6%). 22,8% trả lời món ăn nhanh Hàn Quốc muốn dùng thử nhất là cơm trộn bibimbap, sau đó tới món cơm cuộn kimbap (19,1%), cơm rang kimchi (13%)…

ĐỖ CAO