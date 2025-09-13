Lời cảnh báo cho người nổi tiếng

Độ Mixi làm việc với cơ quan công an

Lời xin lỗi “trong tiềm thức không hề biết shisha là vi phạm pháp luật” của anh chưa nhận được nhiều sự cảm thông. Bởi lẽ, với vị trí một người nổi tiếng, Độ Mixi chưa thể hiện được nhận thức rằng, với tầm ảnh hưởng của mình, hành động sai sót có thể để lại hậu quả lớn. Không chỉ vậy, loạt từ văng tục khi lên tiếng xin lỗi của Độ Mixi đã nhận về phản ứng trái chiều. Nam khán giả T. N (29 tuổi) nhận xét: “Người truyền cảm hứng, người làm gương mà có hành vi như vậy thì nên xem lại, chưa kể nói ra câu nào cũng văng tục thì mọi người nên xem xét trước khi cho con trẻ xem”.

Nổi lên từ việc stream (phát trực tiếp) chơi game, Độ Mixi tiếp cận nhóm đối tượng nhỏ là cộng đồng những người chơi game với mục đích tìm niềm vui và thỏa mãn đam mê. Ở đó, ngôn từ của nam streamer trên sóng live-stream không hoa mỹ kiêng dè, có phần bỗ bã, bình dân được xem là hài hước, gần gũi trong cộng đồng game. Với khả năng bình luận lôi cuốn, Độ Mixi dần thu hút lượng người xem đáng kể, hiện tại là một trong những streamer hàng đầu Việt Nam với số người theo dõi “khủng” lần lượt là 5,6 triệu trên mạng xã hội Facebook và 7,2 triệu trên nền tảng TikTok. Vượt ra khỏi mạng xã hội, Độ Mixi dần lấn sân tham gia các sự kiện, chương trình cộng đồng mà gần nhất là chương trình Sao nhập ngũ 2025.

Không thể phủ nhận với độ “phủ sóng” mạnh mẽ của mình, Độ Mixi đã thành công kêu gọi các hoạt động cao đẹp, nhân văn và đem lại lợi ích cho xã hội như xây cầu, xây trường, trợ giúp đồng bào lũ lụt, chăm chỉ làm từ thiện. Các khoản kêu gọi từ thiện của nam streamer nhận được sự ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. Thế nhưng, bên cạnh việc lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nam streamer cũng vấp phải chỉ trích về cách phát ngôn “ồn ào, văng tục”, và gần đây là hành động vô tư hút chất cấm trong khi từng đi đầu tuyên truyền ngưng thuốc lá điện tử. Hành vi lệch chuẩn có khả năng khiến người xem bị “truyền cảm hứng” sai lệch. Hơn nữa, giới trẻ - nhóm người theo dõi chính của Độ Mixi, cũng chính là đối tượng dễ bị tác động và “học theo” thần tượng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, chỉ cần một sai sót cũng có thể để lại hậu quả khó lường, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Sức ảnh hưởng càng sâu rộng, trách nhiệm làm gương càng cao. Chính vì vậy, người có tiếng, người truyền cảm hứng cần tự kiểm soát mình hơn nữa và cẩn trọng, chỉn chu trong phát ngôn, hành động để không lan truyền các giá trị sai lệch trong xã hội. Với vai trò khán giả, công chúng cũng nên chọn lọc, tiếp nhận các nội dung giải trí tích cực và giữ quan điểm đúng đắn khi theo dõi thông tin trên không gian mạng hiện nay.

LAN VY