Chàng trai khuyết tật gieo mầm yêu thương

Nguyễn Tài Nam đạt được nhiều thành tích trong công tác thiện nguyện và được Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng bằng khen. Ảnh: NVCC

Nghị lực phi thường

Chiều muộn ở xã Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi đến căn nhà nhỏ cuối con đường đất đỏ bazan tìm gặp Nguyễn Tài Nam, Chủ nhiệm nhóm Thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương”. Trước mắt chúng tôi là chàng trai 9X gầy gò, bước chân không vững, giọng nói ngập ngừng, đôi tai gần như không còn nghe rõ. Thay vì trò chuyện trực tiếp, chúng tôi và Nam trao đổi qua màn hình điện thoại, từng câu chữ được anh gõ lại, ngắn gọn nhưng chan chứa tình yêu thương.

Sinh năm 1990, Nam từng là một cậu bé bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng năm lên 12 tuổi, trên người Nam xuất hiện nhiều khối u hạch. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc u sợi thần kinh (một căn bệnh hiếm gặp), khối u mọc khắp cơ thể, chèn ép dây thần kinh. Từ đó, Nam bắt đầu hành trình mà anh gọi là “đối diện số phận”. Hơn 25 lần anh lên bàn mổ não để bóc tách khối u, mỗi lần là một cuộc chiến giành giật sự sống. “Ban đầu, tôi sốc lắm khi phải chiến đấu với bệnh tật. Nhưng tôi nghĩ mình phải sống lạc quan để cha mẹ đỡ buồn, còn sức chăm sóc lẫn nhau”, Nam tâm sự.

Những ca phẫu thuật liên tiếp khiến sức khỏe Nam ngày càng suy kiệt. Anh không nghe rõ, không nói tròn tiếng, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông chờ vào người thân. Nam kể, những ngày nơi bệnh viện, chống chọi với bệnh tật triền miên khiến anh buồn chán, tuyệt vọng. Thế nhưng, đó là lúc anh chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Bên cạnh đó, anh còn được nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Từ đó, anh cảm nhận sâu sắc sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng mang lại. Nam tự nhủ phải cố gắng sống với tinh thần tích cực để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Gieo mầm yêu thương

Giữa chồng chất bất hạnh nhưng Nam không đầu hàng số phận. Chàng trai trẻ chọn cách “cho đi” để tìm thấy niềm vui cuộc sống. Năm 2016, Nam thành lập nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương”. Ban đầu, nhóm chỉ có vài thành viên, tự gom góp ít tiền mua gạo, mì tặng cho hộ nghèo. Không ngại gian khổ, khó khăn, Nam cùng thành viên đồng hành trên khắp nẻo đường buôn làng. Nơi đâu cần giúp đỡ, Nam lại có mặt để kết nối, gửi gắm yêu thương. Gần 10 năm trôi qua, từ hạt mầm ban đầu, nay nhóm có hơn 40 thành viên, thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện khắp Đắk Lắk, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng trăm mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh khó khăn được nhóm thiện nguyện của Nam hỗ trợ, giúp đỡ.

Ký ức khó quên nhất đối với Nam chính là những ngày dịch Covid-19 bùng phát. Khi cả nước căng mình chống dịch, Nam cùng nhóm thiện nguyện quyên góp hàng chục tấn rau củ, gạo và nhu yếu phẩm. Những phần quà được chuyển tận tay các gia đình công nhân, lao động nghèo. “Nhìn ánh mắt các cô chú lúc nhận quà, thấy gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm áp, tôi hạnh phúc vô cùng”, Nam chia sẻ.

Không chỉ trao tặng vật chất, Nam còn truyền cảm hứng cho những mảnh đời bất hạnh. Anh nói: “Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người. Tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống và có thêm động lực bước tiếp”. Với anh, lạc quan chính là sức mạnh vô hình, là hành trang để tiếp tục sống ý nghĩa.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận. Tháng 12-2020, nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Nam được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tuyên dương “Thanh niên sống đẹp 2021”; nhóm “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” được công nhận là “Câu lạc bộ đội, nhóm tiêu biểu năm 2021”. Nam cũng được xướng danh trong lễ tuyên dương 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt 2021” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức... Nhưng với Nam, phần thưởng lớn nhất là niềm tin của cộng đồng và nụ cười của những người được giúp đỡ.

Gõ từng dòng chữ trên màn hình điện thoại, Nam chia sẻ về những ấp ủ để thực hiện dự án tiếp sức đường dài cho trẻ em khuyết tật, giúp các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh. Dù đôi chân yếu ớt, giọng nói lạc đi, đôi tai không nghe rõ, Nguyễn Tài Nam vẫn đang viết tiếp hành trình của mình bằng cách gieo yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh.

Chị Nguyễn Thùy Trang, Bí thư Xã đoàn Ea Kao, nhận xét, Nguyễn Tài Nam là một thanh niên nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng sống. Nam có tấm lòng nhân hậu, là tấm gương về nghị lực sống để lớp trẻ noi theo. Những năm qua, nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Nhóm thường xuyên phối hợp với Xã đoàn Ea Kao, Tỉnh đoàn Đắk Lắk thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng.

MAI CƯỜNG