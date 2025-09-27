Thách thức của nghề sáng tạo

Loạt bài “KOL/KOC - Mặt trái của hào quang và khoảng trống pháp lý” đăng tải trên Báo SGGP từ ngày 14-9 đến ngày 18-9 đã làm rõ vai trò và trách nhiệm của các KOL/KOC (người có sức ảnh hưởng/người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) trong việc tuân thủ pháp luật và các xu hướng tương lai. Nhìn lại những năm gần đây, có thể thấy “công thức thành công” trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của các KOL/KOC đã có nhiều thay đổi.

Meichan (trái) và Vừng (phải) thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung nhờ vào những câu chuyện thú vị về cuộc sống và quá trình học tập

Càng đơn giản, càng hiệu quả

Xu hướng giải trí của khán giả hiện nay không dừng lại trong những chương trình truyền hình hấp dẫn, những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Từ đó, câu chuyện sáng tạo dần được quan tâm, tạo cảm hứng lớn với các bạn trẻ và từng bước trở thành một nghề nghiệp thực thụ. Số lượng nhà sáng tạo nội dung tăng dần theo thời gian, vẫn trung thành với công thức cũ: tìm một ngách nội dung riêng, quay video chia sẻ và đăng tải trên các nền tảng phù hợp. Ở mức cơ bản nhất, công việc này không cần đầu tư dụng cụ chuyên nghiệp hay ê kíp hùng hậu, lại dễ tiếp cận đa số bạn trẻ. Cùng với sự phát triển của các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video, sự ra đời của định dạng video dọc, việc sáng tạo nội dung lại càng đơn giản hơn bao giờ hết.

Câu chuyện sáng tạo bắt đầu có hướng đi mới. Thay vì cố tìm cho mình ngách nội dung riêng, nhiều nhà sáng tạo chọn theo đuổi dạng nội dung thể hiện cuộc sống một cách chân thật và đơn giản. Hướng sáng tạo này có tiềm năng phát triển vì thể hiện được nhiều khía cạnh thú vị trong cuộc sống, thể hiện cá tính và phong cách riêng của người kể. Về phía khán giả, nhiều người thích thú với những video thường nhật vì tìm thấy sự đồng cảm. Những nội dung đơn giản ấy len lỏi vào tâm trí người xem một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. Với năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng đặc biệt mà các nhà sáng tạo mang lại, nhiều người cũng dựa vào đó để hình dung ra một cuộc sống lý tưởng, một phong cách đáng học hỏi. Có thể nói, đây là công thức chung cho tất cả: người mới bắt đầu lẫn người đã có tên tuổi.

Thành công đi đôi với thách thức

Càng tiện lợi thì nhà sáng tạo càng khó giữ mình. Cái khó khách quan là tìm chỗ đứng giữa môi trường bão hòa nội dung, cái khó chủ quan là kiên định với mục đích thật sự khi mở kênh, đảm bảo mang đến nội dung hữu ích và không nhập nhằng giữa yếu tố quyền lợi giữa các bên: bản thân, nhãn hàng, đối tác và người hâm mộ. Mặt khác, người sáng tạo cần hiểu rõ nội dung mình thực hiện, tránh truyền tải thông tin sai lệch, dẫn đến những ý kiến bất đồng và tranh cãi.

Nổi lên từ những video quay lại cuộc sống du học tại Đức, Thạch Trang (chủ kênh YouTube my20s với hơn 560.000 lượt theo dõi) đã trở thành một hiện tượng giới trẻ. Sự yêu thích không dừng lại ở hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận, mà còn là buổi Meet and Greet (Gặp gỡ và Giao lưu) hoành tráng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nữ YouTuber này đang vướng phải những ồn ào về việc sử dụng tranh chưa có sự cho phép vào các hoạt động thương mại, không minh bạch khi trả quyền lợi cho tình nguyện viên, không trung thực với những câu chuyện đã kể trên video...

Không riêng Thạch Trang, mà một số Vlogger (người kể chuyện bằng video) nổi tiếng trong lĩnh vực đời sống cũng “lấn sân” sang các hoạt động kinh doanh, như: nhận sản phẩm quảng cáo, tiếp thị liên kết, ra mắt thương hiệu riêng... Dù đến và ở lại trong lòng khán giả với lời hứa không thương mại hóa nội dung câu chuyện, nhưng không ít nhà sáng tạo gặp phải tai tiếng liên quan đến việc quảng cáo quá lố, bán sản phẩm với giá cao, ra mắt nhiều thiết kế đạo nhái. Dừng lại đúng lúc, biết đủ, tìm hiểu pháp luật là những điều kiện tiên quyết để nhiều KOL/KOC học cách sửa sai. Tiếp đó là phạm trù đạo đức, có những sai phạm không thể giải quyết bằng pháp luật, nhưng thuộc về chuẩn mực đạo đức. Đó là những điều không giáo trình nào có thể chỉ dạy bài bản, chi tiết. Mỗi sự cố xảy ra đều là bài học cảnh tỉnh cho những người đang và sẽ dấn thân vào môi trường sáng tạo nội dung. Đồng thời cũng là minh chứng điển hình để người trẻ hiểu hơn về vai trò và trách nhiệm thực sự của người được xem là “thần tượng”.

Sân chơi nào cũng có luật riêng, sáng tạo nội dung cũng không ngoại lệ. Sự phát triển của nền tảng số và thành công của các nhà sáng tạo nội dung đã vẽ nên bức tranh chung tươi sáng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu người trẻ chỉ nhìn thấy hào quang, bước chân vào khi chưa nắm chắc luật chơi, sẽ dẫn đến sai lầm không đáng có. Mỗi sự cố xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn làm mai một niềm tin của khán giả, đồng thời ảnh hưởng đến các nhà sáng tạo khác đang cố gắng từng ngày.

HỒNG ÂN