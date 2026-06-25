Sức sống cơ sở

Long Hải thành lập mới 39 chi bộ cơ sở

SGGPO

Ngày 25-6, Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các chi bộ cơ sở từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Trao quyết định thành lập các chi bộ cơ sở.
Trao quyết định thành lập các chi bộ cơ sở.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã đã trao quyết định thành lập 39 chi bộ cơ sở. Trong đó có 29 chi bộ trường học, 7 chi bộ doanh nghiệp và 3 chi bộ cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị.

Việc thành lập các chi bộ cơ sở nhằm kiện toàn tổ chức đảng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước cụ thể hóa các quy định của Trung ương về tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong tình hình mới.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải chị bộ

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