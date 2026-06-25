Phường Tân Sơn Nhất tuyên dương gương điển hình học và làm theo Bác

Sáng 25-6, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) tổ chức tuyên dương 56 tập thể và 87 cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải quyết vấn đề tồn tại qua kiểm điểm hàng năm.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Lê Hoàng Hà trao giấy khen đến các tập thể, cá nhân

Năm 2026, Đảng ủy phường xác định 2 nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm là: duy trì, phát triển Làng khởi nghiệp sáng tạo Tân Sơn Nhất trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng; phối hợp sở, ngành thành phố tiếp tục thực hiện các quy trình về dự án TOD, trong đó chủ động thực hiện dự án chỉnh trang đô thị (Vòng xoay Cộng Hòa, tiểu đảo Hoàng Việt) từ nguồn đầu tư công và xã hội hóa.

Tại chương trình, Đảng ủy phường tuyên dương, khen thưởng 56 tập thể, 87 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Nhất trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Dịp này, phường cũng biểu dương, khen thưởng 8 báo cáo viên, tuyên truyền giỏi; khen thưởng 10 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

CẨM TUYẾT