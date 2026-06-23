Sức sống cơ sở

Bồi dưỡng kiến thức AI cho cán bộ phường xã phía Đông Bắc TPHCM

SGGPO

Ngày 23-6, tại UBND phường Tân Khánh, Sở KH-CN TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) cho gần 200 cán bộ, công chức một số xã phường phía Đông Bắc thành phố.

Các học viên tham dự lớp tập huấn. QUANG HUY
Các học viên tham dự lớp tập huấn. QUANG HUY

Chương trình bồi dưỡng đợt này tập trung giới thiệu cho học viên nắm vững các kỹ năng nền tảng để ứng dụng hiệu quả AI vào công việc chuyên môn trong môi trường hành chính công.

1.jpg
ThS. Đỗ Trọng Lễ - chuyên gia Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM báo cáo tại lớp tập huấn. QUANG HUY

Theo đó, các học viên được tiếp cận các kỹ năng viết prompting - câu lệnh, để tóm tắt văn bản, xử lý biên bản, tổng hợp nội dung và nhiều tác vụ khác. Riêng phần thực hành, người học sẽ được làm quen với các tình huống cụ thể và trực tiếp thao tác trên các nền tảng AI.

Ông Bồ Hoàng Long, công tác tại UBND phường Chánh Phú Hòa cho biết, được tham gia khóa học bản thân hiểu rõ hơn việc sử dụng AI trong công việc, nhất là soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo hiệu quả và nhanh chóng, giúp tiết kiệm được thời gian và nâng cao kỹ năng về ngôn ngữ.

2.jpg
Ông Bồ Hoàng Long (thứ 2 hàng đầu, từ trái vào). QUANG HUY

Việc TPHCM triển khai chương trình bồi dưỡng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức giúp hình thành tư duy làm việc trong môi trường số, tạo nền tảng để bộ máy hành chính thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của công nghệ.

QUANG HUY

Từ khóa

Trí tuệ nhân tạo Bồi dưỡng kiến thức Cán bộ xã phường Sở KHCN TP Sở Nội vụ TP Phường Tân Khánh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn