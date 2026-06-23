Bồi dưỡng kiến thức AI cho cán bộ phường xã phía Đông Bắc TPHCM

Ngày 23-6, tại UBND phường Tân Khánh, Sở KH-CN TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) cho gần 200 cán bộ, công chức một số xã phường phía Đông Bắc thành phố.

Các học viên tham dự lớp tập huấn. QUANG HUY

Chương trình bồi dưỡng đợt này tập trung giới thiệu cho học viên nắm vững các kỹ năng nền tảng để ứng dụng hiệu quả AI vào công việc chuyên môn trong môi trường hành chính công.

ThS. Đỗ Trọng Lễ - chuyên gia Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM báo cáo tại lớp tập huấn. QUANG HUY

Theo đó, các học viên được tiếp cận các kỹ năng viết prompting - câu lệnh, để tóm tắt văn bản, xử lý biên bản, tổng hợp nội dung và nhiều tác vụ khác. Riêng phần thực hành, người học sẽ được làm quen với các tình huống cụ thể và trực tiếp thao tác trên các nền tảng AI.

Ông Bồ Hoàng Long, công tác tại UBND phường Chánh Phú Hòa cho biết, được tham gia khóa học bản thân hiểu rõ hơn việc sử dụng AI trong công việc, nhất là soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo hiệu quả và nhanh chóng, giúp tiết kiệm được thời gian và nâng cao kỹ năng về ngôn ngữ.

Ông Bồ Hoàng Long (thứ 2 hàng đầu, từ trái vào). QUANG HUY

Việc TPHCM triển khai chương trình bồi dưỡng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức giúp hình thành tư duy làm việc trong môi trường số, tạo nền tảng để bộ máy hành chính thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của công nghệ.

QUANG HUY