Sức sống cơ sở

Xã Kim Long đẩy nhanh các dự án đầu tư công

SGGPO

Ngày 25-6, Đảng ủy xã Kim Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

3.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Long (mở rộng) lần thứ 6

Tính đến cuối tháng 6, địa phương đã đạt, vượt hoặc bảo đảm tiến độ 24/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 77,2 tỷ đồng, tăng gần 102% so với cùng kỳ năm trước.

Xã cũng hoàn thành thủ tục, phê duyệt chủ trương đầu tư 14/14 dự án với tổng vốn gần 500 tỷ đồng.

2.jpeg
Chủ tịch UBND xã Kim Long khảo sát mô hình du lịch sinh thái tại Khu du lịch Buôn Gơrin

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo địa phương yêu cầu các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, xã Kim Long đặt mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đã được bố trí vốn và nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Xã Kim Long giải phóng mặt bằng hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quốc phòng - an ninh ngân sách dự án đầu tư công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn