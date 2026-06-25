Xã Kim Long đẩy nhanh các dự án đầu tư công

Ngày 25-6, Đảng ủy xã Kim Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Long (mở rộng) lần thứ 6

Tính đến cuối tháng 6, địa phương đã đạt, vượt hoặc bảo đảm tiến độ 24/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 77,2 tỷ đồng, tăng gần 102% so với cùng kỳ năm trước.

Xã cũng hoàn thành thủ tục, phê duyệt chủ trương đầu tư 14/14 dự án với tổng vốn gần 500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Kim Long khảo sát mô hình du lịch sinh thái tại Khu du lịch Buôn Gơrin

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo địa phương yêu cầu các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, xã Kim Long đặt mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đã được bố trí vốn và nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công.

Tin liên quan Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra Đảng

TRÚC GIANG