Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ chuyển về địa chỉ mới

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ (TPHCM) được di dời từ địa chỉ cũ (số 4, đường số 4) về trụ sở mới tại số 7, đường Tân Phú (trong khuôn viên UBND phường).

Ngày 23-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm an sinh xã hội phường.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin; nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Phan Minh Hoàng ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình sửa chữa, di dời, lắp đặt trang thiết bị để Trung tâm vận hành đúng kế hoạch. Đồng chí Phan Minh Hoàng đề nghị Trung tâm khẩn trương ổn định hoạt động, bảo đảm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, thời hạn.

Cùng với đó, Trung tâm phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên phường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Góc xanh hành chính”; bố trí lực lượng hỗ trợ thường xuyên, kịp thời hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Mỹ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong thời gian đầu chuyển đổi địa điểm hoạt động; không để người dân gặp khó khăn hoặc lúng túng khi đến liên hệ công tác.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ trao 20 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

THU HOÀI