TPHCM áp dụng KPI đánh giá cán bộ toàn diện

Ngày 23-6, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dầu Tiếng (TPHCM).

Xã Dầu Tiếng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Dầu Tiếng, các xã Định Thành, Định An và một phần xã Định Hiệp. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 182km², dân số trên 40.000 người, là địa phương có diện tích lớn thứ ba của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dầu Tiếng. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn, xã kiến nghị thành phố xem xét bổ sung biên chế, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng Nguyễn Hữu Thành phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng Nguyễn Hữu Thành cũng kiến nghị việc phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ đồng bộ nguồn lực. Hiện xã quản lý 754 tuyến đường và hơn 3.000 bộ đèn chiếu sáng, nên cần được bố trí kinh phí để chủ động duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và cây xanh công cộng.

Về giáo dục, Phó Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng Nguyễn Thành Dự cho biết, địa phương còn thiếu 15 phòng học, một số trường, lớp đã xuống cấp. Xã kiến nghị thành phố hỗ trợ đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định đề nghị xã rà soát đầy đủ các cơ sở nhà, đất công dôi dư, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, công trình công cộng và các thiết chế dân sinh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dầu Tiếng, đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới, xã Dầu Tiếng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra; nâng cao năng lực hấp thu vốn và năng lực quản lý, điều hành dự án… tạo cơ sở, tiền đề để thực hiện công tác này cho năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong kết luận buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Về đề xuất phân cấp, phân quyền đi cùng với việc giao nguồn lực thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận, và đề nghị UBND TPHCM rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với giao nguồn lực để địa phương triển khai thực hiện, vừa sát thực tế, vừa có nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đề xuất tăng biên chế của xã Dầu Tiếng, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, thành phố đang làm việc với các xã, phường, đặc khu để rà soát, đánh giá toàn diện, bảo đảm việc tăng hoặc giảm biên chế có căn cứ khoa học, phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Xuân Thủy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trên cơ sở kết quả bước đầu áp dụng KPI theo hướng dẫn của Thành ủy TPHCM, xã Dầu Tiếng tiếp tục tự đánh giá kết quả, phân tích sâu hơn các dữ liệu về đội ngũ cán bộ để có thêm những thông số đánh giá toàn diện năng suất, hiệu quả làm việc và mức độ phù hợp của từng vị trí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, xã Dầu Tiếng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Về công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đề nghị, địa phương thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và người dân trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền phát biểu. Ảnh: VĂN MINH Địa phương cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số; đồng thời xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

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