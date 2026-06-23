Rà soát, đánh giá cán bộ để sắp xếp vị trí việc làm phù hợp

Ngày 23-6, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phường Tân Sơn Nhì cho biết, đến nay phường đã hoàn thành 10/30 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, các chỉ tiêu còn lại đang được tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.

Từ tháng 2-2026, phường duy trì tổ chức chương trình “Tháng nghe dân nói” hàng tháng tại khu dân cư, quán cà phê và nhiều không gian khác. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Các trục đường giao thông đối ngoại trên địa bàn phường, như: đường Âu Cơ, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Trường Chinh vẫn thường xuyên ùn tắc, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trao đổi tại buổi làm việc

Tại phường Tây Thạnh, thời gian qua, phường đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2026, qua đó đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ hộ cận nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 8.830 hồ sơ, giải quyết hơn 8.760 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn).

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện phường cũng cho biết, hiện đa số nhân sự khu phố lớn tuổi, còn hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến việc tiếp cận các trang mạng xã hội, xử lý thông tin và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Tân Sơn Nhì và Tây Thạnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ đã thể hiện được những điểm mạnh và cũng nhìn thấy những hạn chế nhất định. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận buổi làm việc

Việc đánh giá lại đội ngũ cán bộ cơ sở là rất quan trọng, nếu đánh giá đúng năng lực cán bộ thì mới bố trí đúng và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có chủ trương đánh giá từng Bí thư, Thường trực, Thường vụ đến cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Vì vậy, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ một lần nữa để đảm bảo mỗi cán bộ, công chức được bố trí vào vị trí phù hợp nhất, có thể phát huy năng lực tốt nhất, đảm bảo hoạt động tốt và mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng yêu cầu địa phương cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng đề án vị trí việc làm tại phường chặt chẽ, cụ thể, trong đó cần bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công; việc sắp xếp tổ chức đảng gắn với sắp xếp khu phố; quan tâm thực hiện tốt cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính, nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền và ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn.

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