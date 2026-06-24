Đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 24-6, Đảng ủy phường Phú Định (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao những kết quả phường Phú Định đạt được trong 6 tháng đầu năm. Dù vẫn còn một số khó khăn, nhưng phường Phú Định đã thực hiện tốt công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định

Đồng chí Dương Anh Đức cũng đề nghị phường Phú Định tiếp tục phát huy điểm sáng trong chuyển đổi số, nhất là số hóa tài liệu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, năng lực số và phương pháp làm việc số.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định Phạm Ngọc Muôn cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy tổ chức của phường hoạt động hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại phường đạt 100%; thu ngân sách phường đạt hơn 370 tỷ, chiếm hơn 85% dự toán.

Công chức phường Phú Định hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số

Phường cũng đưa vào hoạt động các lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở với 59 tổ công nghệ số cộng đồng; tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Về công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Ngọc Muôn chia sẻ, phường tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án bờ Bắc kênh Đôi; cầu đường Bình Tiên... Cùng với đó, tập trung công tác chuyển đổi số, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

THÁI PHƯƠNG