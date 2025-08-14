Long trọng tổ chức lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường

Trong 3 ngày từ 1 đến 3-8 (8, 9 và 10 tháng 6 âm lịch), UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 205 ông, bà Đỗ Công Tường - bậc tiền hiền đã có công khai khẩn đất hoang, lập chợ, hình thành vùng đất Cao Lãnh ngày nay.

Theo sử liệu, đầu thế kỷ XIX, ông, bà Đỗ Công Tường từ miền Trung vào lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà. Không chỉ khai khẩn đất hoang, trồng quýt, tạo lập chợ Vườn Quýt (tiền thân chợ Cao Lãnh), ông, bà còn nổi tiếng đức độ, cương trực. Tri ân công đức, người dân lập miễu phụng thờ, về sau xây dựng đền thờ và được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Năm 2014, công trình được tổ chức UNESCO trao tặng bảng vàng “Tốp 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Tế tự đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường, cho biết: “Số lượng người dân và du khách đến dự lễ năm nay tăng hơn 30.000 lượt so với năm trước, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc và lòng tôn kính của người dân đối với ông, bà”. Lễ giỗ năm nay ngoài các nghi thức truyền thống, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được lồng ghép như chương trình nghệ thuật, đêm hội hoa đăng chủ đề “Trăm năm nguồn cội”, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 102 xã, phường trong tỉnh.

Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam chia sẻ: “Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường không chỉ là sự kiện văn hóa, tâm linh quan trọng, mà còn là dịp giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ hôm nay về công ơn bậc tiền nhân”. Với người dân Đồng Tháp, lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần. Qua mỗi kỳ lễ, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” lại được bồi đắp, tiếp nối cùng sự phát triển của quê hương Cao Lãnh.

PHAN HUY