Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, lĩnh án 12 năm 9 tháng tù

Đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay mượn, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của 3 cá nhân, bị cáo Đặng Thị Lan bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Đặng Thị Lan tại tòa

Ngày 11-9, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Lan (SN 1979, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) 12 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, bà Đặng Thị Lan đã đưa ra các thông tin gian dối không có thật như cần tiền làm đáo hạn ngân hàng, buôn bán đất đai, mua bán nông sản, cho vay, chăm sóc vườn cây cà phê, đồng thời cam kết hứa hẹn trả tiền gốc, lãi đúng hạn với lãi suất cao, nhằm huy động tiền vay của nhiều cá nhân.

Vì tin tưởng, 3 cá nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Đặng Thị Lan vay với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận được số tiền nói trên, bà Đặng Thị Lan đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích trả nợ, tiêu xài cá nhân.

HỮU PHÚC