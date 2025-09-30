Lượng máy iPhone 17 đã dồi dào, giá tốt

Sau nhiều ngày khan hiếm hàng do nguồn cung không đủ đáp ứng cầu thì nay người dùng đã có thể cân nhắc lên đời iPhone 17 với mức giá khá “dễ chịu”.

Người dùng Việt có nhu cầu sở hữu iPhone 17, iPhone Air ngay những ngày đầu mở bán

Suốt hơn 1 tuần từ khi chính thức mở bán, thị trường Việt Nam vẫn chứng kiến “sức nóng” của iPhone 17, iPhone Air. Đây là năm đầu tiên Việt Nam mở bán chung với thị trường toàn cầu, cộng với tâm lý hào hứng sở hữu sớm iPhone thế hệ mới từ người dùng, dẫn đến nguồn cung giai đoạn đầu khan hiếm ở tất cả các phiên bản.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, sau 10 ngày mở bán, lần đầu tiên bảng giá iPhone 17, iPhone Air đã có sự điều chỉnh giảm. Đặc biệt, Di Động Việt hiện cũng đã ổn định lượng hàng hoá, đảm bảo sẵn hàng để phục vụ khách hàng mua ngay trực tiếp với nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong giai đoạn này.

Bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt.

Sáng 30-9, ghi nhận bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt đang về giá tốt nhất thị trường. iPhone 17 Pro Max 256GB | 512GB | 1TB | 2TB đang có giá lần lượt: 37,29 triệu đồng; 44,99 triệu đồng; 50,99 triệu đồng và 63,99 triệu đồng.

Với các phiên bản iPhone 17 Pro, mức giá cũng đã được điều chỉnh, bản 256GB về giá 34,79 triệu đồng; bản 512GB giá 41,49 triệu đồng và bản 1TB giá 47,49 triệu đồng. Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn và iPhone Air, người dùng cũng được tiếp cận với mức giá chưa từng có. Trong đó, so với giá niêm yết, iPhone Air đã giảm 3 triệu đồng, chỉ còn 28,99 cho bản dung lượng 256GB. Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng đang có giá tốt, bản 256GB giá 26,99 triệu đồng.

“Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị dài hạn về nguồn hàng và đây là bước đi chủ động của Di Động Việt để tri ân khách hàng đã tin chọn là điểm đến lên đời iPhone mới. Đồng thời đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi về sự minh bạch và phục vụ khách hàng tốt nhất”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Hệ thống bán lẻ này tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi từ thu cũ - đổi mới, thanh toán, trả góp đến chính sách hậu mãi… Người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới tại hệ thống Di Động Việt với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt nhất thị trường.

Đồng thời, khách hàng chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp sẽ được giảm thêm đến 2 triệu đồng. Ưu đãi này được cộng dồn với ưu đãi thu cũ - đổi mới, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 7 triệu đồng.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs tin chọn Di Động Việt là điểm đến để lên đời iPhone 17, iPhone Air

Đặc biệt, chương trình “Trả góp 30” dành riêng cho khách hàng sắm iPhone 17, iPhone Air sẽ được áp dụng: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không kèm bất kỳ điều kiện nào. Ngoài ra, khách hàng mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple sẽ được giảm thêm đến 7 triệu đồng. Giảm ngay 200.000 đồng khi mua kèm AirPods Pro 3.

Di Động Việt còn đặc biệt chú trọng đến chính sách hậu mãi để khách hàng an tâm sử dụng. Ngoài 12 tháng bảo hành chính hãng của Apple, hệ thống sẽ bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày đầu, kể cả trường hợp máy rơi, vỡ. Chính sách này được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm và giảm rủi ro cho người dùng trong quá trình trải nghiệm iPhone mới.

KIM THANH