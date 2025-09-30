Đời sống công nghệ

Lượng máy iPhone 17 đã dồi dào, giá tốt

SGGPO

Sau nhiều ngày khan hiếm hàng do nguồn cung không đủ đáp ứng cầu thì nay người dùng đã có thể cân nhắc lên đời iPhone 17 với mức giá khá “dễ chịu”.

Người dùng Việt có nhu cầu sở hữu iPhone 17, iPhone Air ngay những ngày đầu mở bán
Người dùng Việt có nhu cầu sở hữu iPhone 17, iPhone Air ngay những ngày đầu mở bán

Suốt hơn 1 tuần từ khi chính thức mở bán, thị trường Việt Nam vẫn chứng kiến “sức nóng” của iPhone 17, iPhone Air. Đây là năm đầu tiên Việt Nam mở bán chung với thị trường toàn cầu, cộng với tâm lý hào hứng sở hữu sớm iPhone thế hệ mới từ người dùng, dẫn đến nguồn cung giai đoạn đầu khan hiếm ở tất cả các phiên bản.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, sau 10 ngày mở bán, lần đầu tiên bảng giá iPhone 17, iPhone Air đã có sự điều chỉnh giảm. Đặc biệt, Di Động Việt hiện cũng đã ổn định lượng hàng hoá, đảm bảo sẵn hàng để phục vụ khách hàng mua ngay trực tiếp với nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong giai đoạn này.

Di Động Việt - Bảng giá iPhone 17 iPhone Air 30.9.png
Bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt.

Sáng 30-9, ghi nhận bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt đang về giá tốt nhất thị trường. iPhone 17 Pro Max 256GB | 512GB | 1TB | 2TB đang có giá lần lượt: 37,29 triệu đồng; 44,99 triệu đồng; 50,99 triệu đồng và 63,99 triệu đồng.

Với các phiên bản iPhone 17 Pro, mức giá cũng đã được điều chỉnh, bản 256GB về giá 34,79 triệu đồng; bản 512GB giá 41,49 triệu đồng và bản 1TB giá 47,49 triệu đồng. Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn và iPhone Air, người dùng cũng được tiếp cận với mức giá chưa từng có. Trong đó, so với giá niêm yết, iPhone Air đã giảm 3 triệu đồng, chỉ còn 28,99 cho bản dung lượng 256GB. Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng đang có giá tốt, bản 256GB giá 26,99 triệu đồng.

“Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị dài hạn về nguồn hàng và đây là bước đi chủ động của Di Động Việt để tri ân khách hàng đã tin chọn là điểm đến lên đời iPhone mới. Đồng thời đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi về sự minh bạch và phục vụ khách hàng tốt nhất”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Hệ thống bán lẻ này tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi từ thu cũ - đổi mới, thanh toán, trả góp đến chính sách hậu mãi… Người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới tại hệ thống Di Động Việt với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt nhất thị trường.

Đồng thời, khách hàng chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp sẽ được giảm thêm đến 2 triệu đồng. Ưu đãi này được cộng dồn với ưu đãi thu cũ - đổi mới, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 7 triệu đồng.

Di Động Việt - Nghệ sĩ, KOLs.JPG
Nhiều nghệ sĩ, KOLs tin chọn Di Động Việt là điểm đến để lên đời iPhone 17, iPhone Air

Đặc biệt, chương trình “Trả góp 30” dành riêng cho khách hàng sắm iPhone 17, iPhone Air sẽ được áp dụng: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không kèm bất kỳ điều kiện nào. Ngoài ra, khách hàng mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple sẽ được giảm thêm đến 7 triệu đồng. Giảm ngay 200.000 đồng khi mua kèm AirPods Pro 3.

Di Động Việt còn đặc biệt chú trọng đến chính sách hậu mãi để khách hàng an tâm sử dụng. Ngoài 12 tháng bảo hành chính hãng của Apple, hệ thống sẽ bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày đầu, kể cả trường hợp máy rơi, vỡ. Chính sách này được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm và giảm rủi ro cho người dùng trong quá trình trải nghiệm iPhone mới.

KIM THANH

Từ khóa

IPhone Air IPhone 17 Di Động Việt AirPods Pro 3 Uỷ quyền IPhone 17 Pro Max IPhone 17 Pro Lên đời Hệ thống bán lẻ Bảng giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn