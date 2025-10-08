Lương Thế Thành tái xuất điện ảnh sau 13 năm

Tái xuất trong dự án Hoàng tử quỷ , Lương Thế Thành thừa nhận cảm thấy áp lực vì đã rất lâu mới đóng phim điện ảnh.

Theo đại diện nhà sản xuất, trong Hoàng tử quỷ, Lương Thế Thành, đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt, cũng là người trực tiếp đối đầu với nhân vật Thân Đức của Anh Tú Atus.

Lương Thế Thành trong tạo hình trưởng làng Lỗ Đạt. Ảnh: ĐPCC

Xuất hiện chung một khung hình, trưởng làng Lỗ Đạt có thần thái mạnh mẽ, chính trực, trong khi Thân Đức ở phía sau lại ẩn chứa sự lạnh lùng, bí hiểm. Cặp đôi Lỗ Đạt - Thân Đức tạo nên đối trọng thú vị, hé lộ mạnh phim hấp dẫn xoay quanh quyền lực, tà thuật và cả trận chiến tâm lý trong Hoàng tử quỷ.

Theo Lương Thế thành, anh đặc biệt yêu thích nhân vật Lỗ Đạt. Ngay từ lần đầu đọc kịch bản, anh đã bị thu hút bởi nhân vật này. Đây cũng là vai chính diện đầu tiên khiến anh cảm thấy “cuốn” như vậy.

Nhân vật của anh sẽ đối đầu trực tiếp với Hoàng tử Thân Đức do Anh Tú Atus thủ vai. Ảnh: ĐPCC

Vai diễn trưởng làng Lỗ Đạt được nhận xét là dạng nhân vật thế mạnh của Lương Thế Thành, gần với các nhân vật anh từng thể hiện thành công trước đó. Tuy nhiên, như Thế Thành tiết lộ, từ đầu đến cuối phim anh chủ yếu phải diễn xuất qua ánh mắt, thể hiện nội tâm của nhân vật mà không được lạm dụng ngôn ngữ hình thể. Điều này là một thử thách lớn nhất là trong các trường đoạn đấu tranh tâm lý khi chứng kiến “cái ác” hoành hành, giằng xé dữ dội trước những lựa chọn sống còn,...

Hơn một thập niên làm nghề, Lương Thế Thành sở hữu “gia tài” các bộ phim truyền hình đình đám như Miền đất phúc (2005), Mùi ngò gai (2006), Cổng mặt trời (2009),... Ở lĩnh vực điện ảnh, anh cũng tham gia một số dự án, dù chưa tạo tiếng vang lớn: Hello cô Ba, Tía ơi!, Bay vào cõi mộng… Hoàng tử quỷ là bộ phim đầu tiên mà Lương Thế Thành tham gia thuộc thể loại kinh dị - cổ trang.

First look poster phim Hoàng tử quỷ. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, sau khi công bố Anh Tú Atus là người đảm nhận vai chính hoàng tử Thân Đức, nhà sản xuất tiếp tục tung first look poster, hé lộ hình ảnh anh trong tạo hình long bào.

Hoàng tử quỷ do bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân thực hiện, đang trong giai đoạn sản xuất và chưa ấn định thời điểm phát hành.

HẢI DUY