Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm 2 NXB của TPHCM

Ngày 7-10, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã đến thăm và làm việc với NXB Tổng hợp TPHCM và NXB Trẻ, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam 10-10.

Cùng đi còn có đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Làm việc với NXB Tổng hợp TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng đến NXB nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của ngành. Đồng chí bày tỏ mong muốn NXB giữ vững thương hiệu đã xây dựng gần 50 qua, là đơn vị xuất bản chủ lực của Thành phố, góp phần cung cấp những ấn phẩm hay, chất lượng đến độc giả Thành phố và trong cả nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chụp hình lưu niệm cùng tập thể NXB Tổng hợp TPHCM. Ảnh: QUỲNH MY

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, hiện tại, NXB Tổng hợp TPHCM cơ bản đã hoàn thiện bộ máy Ban giám đốc, do đó cần có định hướng chiến lược trong thời gian tới về dòng sách, tủ sách dựa trên thế mạnh của đơn vị; cũng như tăng cường phát huy vai trò năng động, sáng tạo của đội ngũ nguồn nhân lực NXB, tiến tới có những chuyển đổi vững chắc, tăng cường cơ chế tự chủ trong tương lai.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, gửi lời cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ảnh: QUỲNH MY

Thay mặt tập thể NXB, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, gửi lời cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM luôn sát sao, quan tâm, có chỉ đạo, định hướng cụ thể tới hoạt động của ngành xuất bản Thành phố nói chung và NXB Tổng hợp TPHCM nói riêng.

Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết, NXB sẽ cố gắng trong việc giữ vững thương hiệu, đoàn kết thống nhất trong tập thể, có kế hoạch, định hướng rõ ràng trong thời gian tới để xây dựng NXB là thương hiệu mạnh, uy tín trong lòng độc giả, góp phần to lớn vào hoạt động văn hóa, tư tưởng chung của Thành phố.

Cùng ngày, đồng chí Dương Anh Đức đã dẫn đoàn đến thăm và làm việc với NXB Trẻ. Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ và đại diện các phòng ban chuyên môn đã đón tiếp đoàn.

Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ, thông tin về tình hình hoạt động trong năm qua của NXB Trẻ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tại buổi làm việc, NXB Trẻ đã báo cáo tình hình hoạt động và một số kết quả nổi bật trong năm 2025. Hiện đơn vị có hơn 100 cán bộ công nhân viên, 4 chi nhánh và xuất bản hơn 1.000 đầu sách mỗi năm. Một số mảng sách được chú trọng là chính trị, văn hóa, văn học, sách kỹ năng và truyện tranh. Năm qua, doanh thu của đơn vị đạt khoảng 150 tỷ đồng.

Trong tháng 10, NXB Trẻ cũng tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức) với gian hàng riêng, nhằm mở rộng kết nối đối tác và bản quyền quốc tế.

Đồng chí Dương Anh Đức tại buổi thăm và làm việc với NXB Trẻ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, biên tập viên NXB Trẻ trong việc gìn giữ và phát triển hoạt động xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn NXB Trẻ tiếp tục phát huy vai trò trong việc đưa tri thức đến bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và văn hóa đọc trong xã hội.

QUỲNH YÊN