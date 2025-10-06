Chiếu miễn phí 3 bộ phim về Hà Nội

Từ ngày 8 đến 10-10, tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình “Những ngày phim Việt Nam” chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025).

Phim "Long thành cầm giả ca"

Sự kiện là dịp để khán giả ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về Hà Nội ngàn năm văn hiến, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Trong 3 ngày diễn ra, khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí 3 bộ phim tiêu biểu về Thủ đô, được trình chiếu lúc 9 giờ hàng ngày.

Cụ thể, ngày 8-10, chiếu phim “Phía Bắc Thủ đô” (đạo diễn Huy Thành, sản xuất năm 1977), kể về những người công nhân anh dũng bảo vệ Nhà máy Điện Yên Phụ trong những ngày bom Mỹ dội xuống Hà Nội.

Ngày 9-10, khán giả được xem “Long thành cầm giả ca” (đạo diễn Đào Bá Sơn, Hãng phim Giải phóng, 2010). Phim đoạt giải Cánh diều vàng, tái hiện mối tình giữa nhà thơ Tố Như và cô ca nữ Cầm trong bối cảnh Thăng Long cuối thế kỷ XVIII.

Ngày 10-10, trình chiếu “Hà Nội 12 ngày đêm” (đạo diễn NSND Bùi Đình Hạc, Hãng phim truyện Việt Nam, 2002). Tác phẩm khắc họa tinh thần kiên cường, sáng tạo của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, từng giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIV.

MAI AN