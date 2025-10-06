Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ diễn ra ngày 12-10

Top 3 gồm Mai Hoa, Mỹ Ngân và Bảo Ngọc sẽ cùng thi đấu giành vị trí quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 (cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu Việt Nam). Đêm chung kết diễn ra vào tối 12-10 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du - TPHCM.

Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 lộ diện cùng nhà sản xuất chương trình



Trong tập 10 Vietnam’s Next Top Model 2025, Top 6 gồm các thí sinh Mai Hoa, Bảo Ngọc, Giang Phùng, Trà My, Mỹ Ngân, Tuyết Mai phải chinh phục thử thách chụp hình thời trang cao cấp do Harper’s Bazaar Vietnam sản xuất. Đây là 1 trong 4 tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam.

Trong phần thi, Mai Hoa, Mỹ Ngân và Bảo Ngọc thể hiện phong độ ổn định, nắm bắt tinh thần concept (những ý tưởng chung) khá tốt. Trong đó, Mai Hoa gây ấn tượng nhờ sự đa dạng sắc thái, cuốn hút. Cô có chiều cao khủng 1m84, luôn chứng minh bản lĩnh ổn định. Mỹ Ngân thể hiện chuyên nghiệp, cho thấy sự tiến bộ bền bỉ và khả năng cân bằng, trở thành “ẩn số” tiềm năng. Bảo Ngọc làm chủ khung hình một cách tự nhiên, tạo nên loạt ảnh thời trang ấn tượng.

Top 6

Dựa trên những đánh giá chuyên môn và tổng thể quá trình tham gia cuộc thi, ban giám khảo và nhà sản xuất chọn Top 3 gồm: Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân.

Ban tổ chức thông tin, dù Top 3 đã có vẫn còn 1 cơ hội cuối dành cho các thí sinh đã dừng chân ở mùa giải năm nay với “tấm vé vàng” bình chọn từ khán giả để trở lại đêm chung kết tranh giải cùng Top 3.

Mai Hoa

Mỹ Ngân

Bảo Ngọc

Hiện tại, Top 3 lộ diện đồng nghĩa với việc thời gian tới họ có cơ hội tham dự Paris Fashion Week (1 trong 4 tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới) và thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng êkíp hàng đầu nước Pháp. Đây là phần thưởng giá trị cho Top 3, mở ra cánh cửa để người mẫu từ Vietnam’s Next Top Model vươn tầm quốc tế.

TIỂU TÂN