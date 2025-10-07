Phim "Cải mả" không sao chép "Quật mộ trùng ma"

Theo đại diện nhà sản xuất phim " Cải mả", ông Kim Young Min - nhà sản xuất phim " Quật mộ trùng ma" nhận lời làm cố vấn cho phim vì hứng thú với nội dung câu chuyện.

Các thành viên đoàn phim "Cải mả" tại sự kiện giao lưu

Chiều 7-10, đoàn làm phim Cải mả tổ chức giới thiệu dự án đến giới truyền thông, báo chí tại TPHCM. Đạo diễn Thắng Vũ cùng các diễn viên: Hoàng Phúc, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Kiều Trinh, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân… cùng có mặt tại sự kiện.

Một trong những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm, là bộ phim có phải bản sao của Exhuma (Quật mộ trùng ma) hay không, bởi có rất nhiều điểm tương đồng cả về nội dung, câu chuyện.

Đại diện nhà sản xuất Emily Lê khẳng định, Cải mả không sao chép tác phẩm đình đám của Hàn Quốc. Bởi tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện.

Khi chia sẻ về bộ phim, nhà sản xuất Kim Young Min hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn nên đã nhận lời làm cố vấn. Anh đã bay sang Việt Nam để hỗ trợ ê-kíp về mặt chuyên môn.

Đạo diễn Thắng Vũ lên tiếng xung quanh những lùm xùm về diễn viên Thiên An

Về những lùm xùm thời gian qua liên quan đến Thiên An – một diễn viên tham gia trong phim, đạo diễn Thắng Vũ khẳng định, bộ phim không thuộc về bất cứ cá nhân nào mà là tâm huyết của toàn ê-kíp.

Cả nhà sản xuất Emily Lê và đạo diễn Thắng Vũ đều mong muốn khán giả cho Cải mả một cơ hội để được đón nhận và đánh giá một cách công bằng nhất.

Tại sự kiện, các diễn viên trong phim cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia dự án lần này.

Bộ ba diễn viên Rima Thanh Vy, Avin Lu và Lý Hồng Ân

Lần đầu chạm ngõ dòng phim kinh dị, để vào vai Sáng, Avin Lu chia sẻ phải tập sống như "người rừng" để bộc lộ trọn vẹn tính cách quái dị và bí hiểm của nhân vật.

Anh cho biết, từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến anh qua các dạng vai diễn: thanh xuân, thư sinh, chàng thơ si tình nên anh muốn thay đổi từ lâu. Anh hy vọng vai diễn gai góc, thử thách lần này sẽ mang đến màu sắc mới.

Trong khi đó, với Rima Thanh Vy đây đã là dự án phim kinh dị thứ 4. Cô tâm sự, không sợ bản thân bị đóng khung vào thể loại này và vẫn háo hức, hồi hộp dành cho vai diễn.

Diễn viên Hoàng Phúc tái xuất sau thời gian vắng bóng

Đáng chú ý, Cải mả còn đánh dấu sự trở lại của “ông trùm phản diện” Hoàng Phúc sau thời gian dài vắng bóng. Anh tiết lộ, vai diễn trong phim này mang đến cảm giác khác lạ, vừa gai góc, màu sắc biến hóa khôn lường song lại rất đời.

Trong khi đó, với Kiều Trinh, vai diễn lần này mang đến cho chị nhiều trải nghiệm đặc sắc, cả những trải nghiệm tâm linh trên trường quay.

Những hình ảnh ấn tượng trong phim "Cải mả"

Tại sự kiện, đoàn phim cũng công bố poster và trailer chính thức.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 31-10.

HẢI DUY