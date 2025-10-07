Văn hóa - Giải trí

Phim "Cải mả" không sao chép "Quật mộ trùng ma"

SGGPO

Theo đại diện nhà sản xuất phim "Cải mả",  ông Kim Young Min - nhà sản xuất phim "Quật mộ trùng ma" nhận lời làm cố vấn cho phim vì hứng thú với nội dung câu chuyện.

gen-h-phim cai ma (4).jpg
Các thành viên đoàn phim "Cải mả" tại sự kiện giao lưu

Chiều 7-10, đoàn làm phim Cải mả tổ chức giới thiệu dự án đến giới truyền thông, báo chí tại TPHCM. Đạo diễn Thắng Vũ cùng các diễn viên: Hoàng Phúc, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Kiều Trinh, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân… cùng có mặt tại sự kiện.

Một trong những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm, là bộ phim có phải bản sao của Exhuma (Quật mộ trùng ma) hay không, bởi có rất nhiều điểm tương đồng cả về nội dung, câu chuyện.

Đại diện nhà sản xuất Emily Lê khẳng định, Cải mả không sao chép tác phẩm đình đám của Hàn Quốc. Bởi tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện.

Khi chia sẻ về bộ phim, nhà sản xuất Kim Young Min hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn nên đã nhận lời làm cố vấn. Anh đã bay sang Việt Nam để hỗ trợ ê-kíp về mặt chuyên môn.

phim cai ma (1).jpg
Đạo diễn Thắng Vũ lên tiếng xung quanh những lùm xùm về diễn viên Thiên An

Về những lùm xùm thời gian qua liên quan đến Thiên An – một diễn viên tham gia trong phim, đạo diễn Thắng Vũ khẳng định, bộ phim không thuộc về bất cứ cá nhân nào mà là tâm huyết của toàn ê-kíp.

Cả nhà sản xuất Emily Lê và đạo diễn Thắng Vũ đều mong muốn khán giả cho Cải mả một cơ hội để được đón nhận và đánh giá một cách công bằng nhất.

Tại sự kiện, các diễn viên trong phim cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia dự án lần này.

phim cai ma (2).jpg
Bộ ba diễn viên Rima Thanh Vy, Avin Lu và Lý Hồng Ân

Lần đầu chạm ngõ dòng phim kinh dị, để vào vai Sáng, Avin Lu chia sẻ phải tập sống như "người rừng" để bộc lộ trọn vẹn tính cách quái dị và bí hiểm của nhân vật.

Anh cho biết, từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến anh qua các dạng vai diễn: thanh xuân, thư sinh, chàng thơ si tình nên anh muốn thay đổi từ lâu. Anh hy vọng vai diễn gai góc, thử thách lần này sẽ mang đến màu sắc mới.

Trong khi đó, với Rima Thanh Vy đây đã là dự án phim kinh dị thứ 4. Cô tâm sự, không sợ bản thân bị đóng khung vào thể loại này và vẫn háo hức, hồi hộp dành cho vai diễn.

gen-h-phim cai ma (5).jpg
Diễn viên Hoàng Phúc tái xuất sau thời gian vắng bóng

Đáng chú ý, Cải mả còn đánh dấu sự trở lại của “ông trùm phản diện” Hoàng Phúc sau thời gian dài vắng bóng. Anh tiết lộ, vai diễn trong phim này mang đến cảm giác khác lạ, vừa gai góc, màu sắc biến hóa khôn lường song lại rất đời.

Trong khi đó, với Kiều Trinh, vai diễn lần này mang đến cho chị nhiều trải nghiệm đặc sắc, cả những trải nghiệm tâm linh trên trường quay.

phim cai ma 2.png
phim cai ma 1.png
Những hình ảnh ấn tượng trong phim "Cải mả"

Tại sự kiện, đoàn phim cũng công bố poster và trailer chính thức.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 31-10.

Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

phim cải mả thắng vũ quật mộ trùng ma thiên an hoàng phúc rima thanh vy avin lu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn