Đại nhạc hội Y-CONCERT kéo dài 10 tiếng quy tụ 50 “anh trai”, “chị đẹp”

Sự kiện âm nhạc đặc biệt mang tên Y-CONCERT sẽ diễn ra vào ngày 20-12 tại miền Bắc. Đại nhạc hội quy tụ hơn 50 nghệ sĩ từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng.

Y-CONCERT sẽ có 50 “anh trai”, “chị đẹp” biểu diễn

Theo nhà sản xuất, Y-CONCERT là một cuộc hội ngộ lớn của các nghệ sĩ và đông đảo khán giả. Ở đó, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được xóa nhòa, sân khấu và khán đài hòa làm một với không gian mở tràn ngập ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Y-CONCERT sẽ mang đến chuỗi biểu diễn kéo dài hơn 10 tiếng – dài chưa từng có trong lịch sử các đêm diễn nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

Đặc biệt, Y-CONCERT nhấn mạnh thông điệp "Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa". Các nghệ sĩ luôn giữ tinh thần kết nối, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật.

Sự ra đời của Y-CONCERT cũng là bước tiếp nối sau thành công của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc thời gian qua. Từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió đến Tân binh toàn năng - chương trình đầu tiên tại Việt Nam bán vé cho khán giả đến xem ghi hình. Và tháng 12 này là Y-CONCERT – đại tiệc quy tụ hàng chục nghệ sĩ và hàng ngàn người tham dự. Tất cả chứng minh khả năng thương mại hóa sáng tạo, mở ra một tiêu chuẩn mới cho ngành giải trí Việt Nam.

