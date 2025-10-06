G-DRAGON mang siêu tour “Übermensch” đến Việt Nam: Vé mở bán từ ngày 7-10

Ngày 8-11 tới, nam nghệ sĩ Hàn Quốc G-DRAGON sẽ chính thức mang siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] đến Việt Nam, trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc 8Wonder tại 8Wonder Ocean City (Vinhomes Ocean Park 3, Hà Nội). Đây là điểm dừng chân đặc biệt của tour diễn thế giới được mong chờ bậc nhất năm 2025.

Vé sẽ mở bán trong ba ngày 7, 8 và 9-10 với nhiều hạng mục khác nhau, giá vé dao động từ 2 đến 8 triệu đồng, kèm theo hàng loạt đặc quyền hấp dẫn như: tham dự tổng duyệt (sound check), sự kiện send-off, quà tặng giới hạn... tùy theo hạng vé.

Nhiều lựa chọn trải nghiệm, từ VVIP đến GA

Theo ban tổ chức, hạng vé VVIP là hạng cao nhất với số lượng cực kỳ giới hạn. Chủ sở hữu sẽ có vị trí gần sân khấu, quyền tham dự tổng duyệt và sự kiện tiễn nghệ sĩ sau chương trình, kèm bộ quà tặng đặc biệt – gồm thẻ định danh, card ảnh và dây đeo độc quyền.

Hạng VIP mang lại trải nghiệm gần gũi không kém với vị trí đẹp gần sân khấu với góc nhìn lý tưởng, tham gia buổi tổng duyệt và nhận bộ quà tặng độc quyền.

Hạng PREMIUM mang đến góc nhìn chính diện toàn cảnh sân khấu, phù hợp với khán giả muốn thưởng thức buổi diễn như một bữa tiệc âm thanh – ánh sáng trọn vẹn.

Trong khi đó, các khu vực GA (General Admission) lại là nơi tập trung sự cuồng nhiệt và bùng nổ cảm xúc, nhất là khu GA 2 – được đánh giá là điểm đứng lý tưởng gần sân khấu, dành cho những người hâm mộ muốn hòa nhịp cùng hàng chục nghìn fan trong không khí sôi động.

Ngoài ra, hệ thống vé CAT1 đến CAT6 đáp ứng nhu cầu đa dạng từ góc nhìn gần sân khấu đến vị trí bao quát toàn cảnh, phù hợp với số đông người hâm mộ muốn tận hưởng concert một cách thoải mái.

Sự trở lại sau hơn một thập kỷ

G-DRAGON – thành viên chủ chốt của nhóm nhạc BIG BANG – từ lâu được xem là biểu tượng âm nhạc và thời trang toàn cầu. Sau 7 năm vắng bóng trên sân khấu solo, nam nghệ sĩ đã tái xuất mạnh mẽ năm 2024 với single Power và album phòng thu thứ ba Übermensch phát hành vào tháng 2-2025. Übermensch, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm của anh.

Chuyến lưu diễn thế giới G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] đã “cháy vé” tại nhiều quốc gia trước khi chính thức đến Việt Nam vào ngày 8-11-2025. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp G-DRAGON, mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ Việt khi Việt Nam được chọn là điểm đến trong hành trình của một huyền thoại K-pop.