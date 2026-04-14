TPHCM có thêm một bệnh viện đa khoa ở khu vực Tây Bắc

Bệnh viện Đa Khoa Việt Mỹ vừa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 655 - 657 - 659 Lạc Long Quân, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Quy trình tiếp nhận và tư vấn dịch vụ minh bạch tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ giúp người bệnh chủ động chi phí khám chữa bệnh

Đây là cơ sở y tế nằm ở khu vực Tây Bắc, kỳ vọng mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng đến mô hình y học hiện đại, lấy chẩn đoán sớm và tầm soát chủ động làm nền tảng với thế mạnh nổi bật là nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản.

Với định hướng tối ưu hiệu quả điều trị, mang đến trải nghiệm y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận y tế hiện đại cho nhiều đối tượng người dân mà không tạo áp lực tài chính quá lớn.

Bệnh viện xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng, đồng thời minh bạch chi phí ngay từ đầu và tư vấn rõ ràng dựa trên nhu cầu thực tế của từng bệnh nhân. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ mà còn hạn chế tình trạng chỉ định không cần thiết hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến, từ đó tạo dựng sự tin tưởng trong quá trình thăm khám và điều trị.

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh trước khi chụp CT

Bên cạnh việc đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ở nhiều lĩnh vực như nội tiết, tim mạch, nội thần kinh... Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ tập trung đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực chẩn đoán và tầm soát – nền tảng quan trọng của y học hiện đại giúp phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong đó, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản là những thế mạnh nổi bật, góp phần định hình mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

THÀNH AN