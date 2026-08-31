Xã Tân Nhựt: Gần 75% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 1

Gần 75% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu) thuộc xã Tân Nhựt (TPHCM) đồng ý bàn giao mặt bằng. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Ngày 31-8, UBND xã Tân Nhựt cho biết, đến nay trên địa bàn xã đã có 328/438 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trong đó, có 326 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng mức kinh phí khoảng 1.972 tỷ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Nhựt. Ảnh: NGỌC ÁNH

Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, UBND xã đã thành lập 7 tổ công tác nhằm tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận gắn với việc giải quyết các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Người dân xã Tân Nhựt ký xác nhận đồng ý bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1. Ảnh: NGỌC ÁNH

Những ngày cuối tháng 8, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Lê Như Hải Long cùng tổ công tác trực tiếp đến nhà gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Tại từng hộ dân, lãnh đạo địa phương tuyên truyền các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lắng nghe nguyện vọng của bà con. Qua đó vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Lê Như Hải Long (bên phải) cùng tổ công tác nhận giấy cam kết đồng ý bàn giao mặt bằng từ người dân. Ảnh: UBND xã Tân Nhựt cung cấp

Bên cạnh công tác vận động, xã Tân Nhựt còn thành lập tổ tư vấn pháp lý hỗ trợ, hướng dẫn các trường hợp còn vướng thủ tục kê khai di sản thừa kế.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm vận động người dân bàn giao mặt bằng sẽ thực hiện từ nay đến ngày 10-9.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 có tổng chiều dài khoảng 9,62km, điểm đầu giao với đường Kinh Dương Vương và điểm cuối giáp với tỉnh Tây Ninh (Long An trước đây). Riêng trên địa bàn xã Tân Nhựt, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 280.274,8m². Toàn xã có 130 hộ bị giải tỏa toàn bộ, 306 hộ bị giải tỏa một phần nhà, đất và 2 trường hợp đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo.

NGỌC ÁNH - MAI HOA