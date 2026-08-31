Người cao tuổi vay vốn, tự lo cuộc sống

Từ những khoản vay nhỏ của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nhiều người cao tuổi ở TPHCM có thêm vốn làm ăn, có nơi sinh hoạt và quan trọng hơn là có cơ hội tiếp tục làm việc, đóng góp cho cộng đồng.

Thêm sinh kế cho người cao tuổi

Tiệm rửa xe của ông Lê Quang Dương (70 tuổi) trên đường Trần Đồng, khu phố 12, phường Vũng Tàu, TPHCM nhộn nhịp từ sáng sớm. Hai người thợ tất bật rửa xe, ông Dương vừa làm vừa trông coi tiệm.

Ông Lê Quang Dương cho biết, vợ chồng ông sống chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiệm rửa xe. Trước đây, do thiếu vốn, tiệm của ông chỉ có thể rửa xe thủ công, công việc phụ thuộc vào lượng khách và thu nhập khá bấp bênh.

Năm 2024, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 12 hỗ trợ ông 30 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Có vốn, ông mua thêm máy bơm, máy nén, máy nâng, sửa sang lại tiệm và thuê thêm người phụ việc. Từ khi được đầu tư máy móc, tiệm có thể nhận nhiều khách hơn, công việc cũng thuận lợi hơn trước, thu nhập cao hơn.

“Nhờ CLB cho vay lãi suất thấp, tôi mới có điều kiện làm ăn và phát triển kinh tế gia đình”, ông Dương nói.

Ông Lê Quang Dương (70 tuổi, khu phố 12, phường Vũng Tàu, TPHCM) phát triển kinh tế nhờ vốn từ CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ngoài ông Dương, từ nguồn quỹ của CLB, 9 hội viên khác tại khu phố 12 cũng được hỗ trợ vay vốn để buôn bán nhỏ, chăn nuôi.

Theo bà Đỗ Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ khu phố 12, Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 12, các khoản vay được tính toán phù hợp với hoàn cảnh và khả năng làm ăn của từng người. Mục đích là giúp hội viên có thêm thu nhập và họ có thể tự làm, tự lo cho cuộc sống thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ.

Tại xã Đất Đỏ, bà Lê Thị Kiến (68 tuổi) cũng từng được CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hỗ trợ vốn. Chồng mất 23 năm trước, bà một mình nuôi ba người con ăn học.

Năm 2020, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Phước Trung và Hiệp Hòa hỗ trợ bà 20 triệu đồng mua bò và đầu tư trồng hoa màu. Từ số vốn này, bà Kiến vừa nuôi bò, trồng bắp, rồi nhận hạt điều về bóc tách lúc rảnh. Mỗi năm, đàn bò mang lại khoảng 10 triệu đồng; hai vụ bắp cho thêm 7-8 triệu đồng mỗi vụ. Những khoản thu tuy không lớn nhưng đều đặn giúp bà có thêm tiền trang trải cuộc sống.

“Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ, tôi có việc để làm, có thêm thu nhập”, bà Kiến chia sẻ.

Người cao tuổi có nơi sẻ chia

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau còn tạo nơi sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và kết nối người cao tuổi với cộng đồng. CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 12 (phường Vũng Tàu) hiện có 111 thành viên, duy trì các nhóm dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng, văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe. Mỗi sáng thứ Hai và thứ Năm, điểm tiếp nước và cắt tóc miễn phí do nhóm thanh niên thực hiện cũng trở thành nơi người cao tuổi gặp gỡ, trò chuyện.

Theo ông Lương Trí Tiên, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi TPHCM, toàn thành phố có 572 CLB với 32.092 thành viên, trong đó người cao tuổi chiếm khoảng 60%. Thành viên nữ chiếm 57,5%; có 5.083 người thuộc diện nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Tổng nguồn quỹ của các CLB hiện đạt 17,3 tỷ đồng, hỗ trợ gần 2.000 thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Bên cạnh nguồn vốn, các CLB còn tổ chức chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi và hỗ trợ người khó khăn tại nhà.

Ở các CLB, người cao tuổi không chỉ nhận hỗ trợ mà còn cùng nhau tổ chức hoạt động, chăm sóc và giúp đỡ những thành viên khác. Người trẻ tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động của CLB, từ đó có thêm dịp gặp gỡ, trò chuyện với người cao tuổi. Với nhiều thành viên, đây cũng là nơi có bạn bè để sẻ chia, hỏi han nhau khi đau ốm và cùng tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe.

Tuy nhiên, ông Lương Trí Tiên cho biết việc nhân rộng mô hình vẫn còn những trở ngại. Một số địa phương thiếu kinh phí ban đầu để thành lập CLB; nhận thức về ý nghĩa của mô hình ở một số nơi chưa đầy đủ. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc tập hợp thành viên và duy trì sinh hoạt thường xuyên cũng khó khăn hơn.

“Thời gian tới, Hội Người cao tuổi TPHCM tiếp tục vận động nguồn lực, tổ chức tập huấn và nhân rộng những CLB hoạt động hiệu quả, để mô hình đến được với nhiều người cao tuổi hơn”, ông Lương Trí Tiên cho biết.

Cả nước hiện có hơn 9.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, với gần 500.000 thành viên. Mục tiêu đến năm 2035, phát triển ít nhất 12.000 CLB, với khoảng 660.000 thành viên, để ít nhất 30% thôn, bản, buôn, ấp, khóm, tổ dân phố có CLB. CLB Liên thế hệ tự giúp nhau lọt vào Tốp 5 sáng kiến xuất sắc tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) 2025.

TRÚC GIANG - HUYỀN TRANG