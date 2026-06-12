Malaysia cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới “Piu Piu”

Ngày 11-6, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Ayob Khan Mydin Pitchay, cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện trên thị trường, được biết đến với tên gọi “Piu Piu”.

Các loại thuốc lá điện tử được bày bán tại một cửa hàng tạp hóa ở B Point, Johor Bahru, Malaysia. Ảnh: CNA

Theo ông Ayob Khan Mydin Pitchay, “Piu Piu” được phát hiện trong chất lỏng dùng cho vape. Việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thiết bị vape nên bị cấm hoàn toàn ở Malaysia sau những lo ngại ngày càng tăng về loại ma túy tổng hợp mới này.

Nhiều loại thiết bị vape dùng một lần ở Malaysia. Ảnh: CNA/Zamzahuri Abas

Tinh dầu thuốc lá điện tử “Piu Piu” thực chất là hỗn hợp của nhiều loại thuốc tổng hợp, bao gồm Ketamine và Fentanyl, khiến người sử dụng rơi vào trạng thái vô thức. Các đường dây buôn bán ma túy đang lợi dụng thủ đoạn trộn lẫn hỗn hợp này trong các dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử để qua mặt lực lượng chức năng.

Tờ The Star dẫn lời Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Ayob Khan Mydin Pitchay cho rằng, cần ngăn chặn từ sớm và không nên xem đây là một mặt hàng kinh doanh. Theo ông, nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm và Malaysia cũng cần quyết tâm để xóa bỏ vấn nạn này.

HẠNH CHI