Malaysia siết chặt an ninh các cơ sở khí đốt tại Bintulu

Chính phủ Malaysia vừa ban hành lệnh tăng cường an ninh khẩn cấp đối với toàn bộ các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Bintulu, bang Sarawak, sau khi phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tổ hợp các cơ sở Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Bintulu. Ảnh : Business Times

Theo thông báo ngày 9-9 của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Malaysia, cơ quan này đã ghi nhận các thông tin tình báo về những mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng LNG trên cả nước, trong đó Bintulu là khu vực trọng điểm. Việc siết chặt an ninh nhằm hỗ trợ các lực lượng chức năng điều tra toàn diện về nguồn gốc và tính chất của mối đe dọa.

NSC kêu gọi người dân không lan truyền thông tin chưa được xác minh, tránh gây hoang mang dư luận. Cơ quan này khẳng định các lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đã được triển khai để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở chiến lược.

Bintulu là trung tâm sản xuất LNG lớn nhất Malaysia, do tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas vận hành, với công suất hơn 30 triệu tấn mỗi năm, đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu LNG của nước này.

Truyền thông Malaysia nhận định, việc triển khai các biện pháp an ninh khẩn cấp không chỉ nhằm bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu, mà còn nhằm trấn an dư luận và duy trì niềm tin của các đối tác quốc tế.

Tờ The Edge Malaysia cho biết cụm cơ sở LNG tại Bintulu có vai trò sống còn đối với an ninh năng lượng quốc gia và vị thế xuất khẩu của Malaysia trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Defence Security Asia nhận định an ninh khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định năng lượng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và gắn liền với cục diện cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tin liên quan Malaysia triệt phá mạng lưới tội phạm liên quan IS

HẠNH CHI