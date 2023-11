Mãn nhãn với màn trình diễn của 14 chị đẹp; Thí sinh Miss Cosmo Vietnam 2023 trổ tài tranh biện bản lĩnh

Trang Pháp và Hồng Nhung vượt lên dẫn đầu, Diệu Nhi nghiêm túc hát “Chìm sâu”

Tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã lên sóng vào tối 4-11, với phần trình diễn cá nhân của 14 chị đẹp gồm: Trang Pháp, Thanh Ngọc, Phương Vy, Giang Hồng Ngọc, Đoan Trang, MLee, Diệu Nhi, Tú Vi, Hoàng Oanh, Thái Trinh, Hương Ly, Hồng Nhung, Lynk Lee, Vân Hugo.

Chị đẹp Trang Pháp thể hiện bản mashup hai ca khúc do mình sáng tác mang tên Chỉ là và Down for bad for love. Cô thể hiện tài năng vũ đạo và đánh đàn piano. Trang Pháp đã viết nên những bài hát cho mình từ năm 11 tuổi, album đầu tay và những bản hit cho các ca sĩ khác như Đừng yêu (Thu Minh), Em hơi mệt với bạn thân anh (Hương Giang), Em sai rồi anh xin lỗi em đi (Chi Pu)...

"Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Thí sinh trổ tài tranh biện cực bản lĩnh

Tập 2 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mang tên “Cosmo Space - Trạm tôi luyện” đưa khán giả đến cận cảnh chặng hành trình tôi luyện của Top 59 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023.

Các thí sinh cuộc thi năm nay phải hội tụ nhiều yếu tố từ trí tuệ, kỹ năng trình diễn, kỹ năng giao tiếp đến phong cách thời trang, sắc vóc, hình thể.

Top 59 được gặp gỡ và tham gia lớp học của cố vấn là Hoa hậu Thu Hoài và lớp huấn luyện của đạo diễn, nhà giáo dục Kathy Uyên để tìm hiểu về cách làm chủ cảm xúc, kiểm soát trạng thái tâm lý khi đối diện với đám đông, để giới thiệu bản thân truyền cảm và ấn tượng nhất.

Các thí sinh đã thể hiện khả năng ứng xử và tư duy câu hỏi trong thời gian nhanh, xoay quanh những vấn đề như: sử dụng mạng xã hội tích cực, cách thức hoạt động cộng đồng, vấn đề biến đổi khí hậu... Kết quả, Phan Lê Hoàng An là thí sinh giành chiến thắng.

Thuận Nguyễn muốn "làm mới" mình ở từng dự án

Ngay khi phim Người vợ cuối cùng chính thức công chiếu, Thuận Nguyễn - Kaity Nguyễn tái hợp trong bộ ảnh ngọt ngào. Bộ đôi nghệ sĩ chọn tông đen chủ đạo, với phong cách thanh lịch, cá tính.

Hoạt động nghệ thuật lâu năm ở vai trò người mẫu và diễn viên, Thuận Nguyễn chủ động "làm mới" mình trước công chúng mỗi khi xuất hiện trong các dự án mới.

Trong dự án Người vợ cuối cùng, đạo diễn Victor Vũ đã dành nhiều lời khen cho tinh thần lăn xả vì vai diễn của Thuận Nguyễn. Được biết, để hóa thân trọn vẹn vào vai Nhân, Thuận Nguyễn đã chủ động tự viết nhật ký của nhân vật với những dòng suy tư dành cho người yêu trong phim.

Thuận Nguyễn bộc bạch: “Tôi muốn mình được nhìn nhận là diễn viên nghiêm túc với nghề. Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi cũng luôn tâm niệm phải nỗ lực làm tốt nhất. Mỗi vai diễn, tôi học được nhiều từ nhân vật, có thêm nhiều bài học mới nên càng xác định phải đầu tư, chỉn chu hơn”.