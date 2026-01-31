Sắc hoa anh đào "nhuộm hồng" Măng Đen

Những ngày đầu xuân, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) khoác lên mình gam màu hồng của hoa anh đào vào mùa nở rộ.

Hoa anh đào nở rộ ở Măng Đen

Dọc các tuyến đường, sắc hồng trải dài giữa không gian núi rừng cao nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng, cuốn hút du khách. Những tán anh đào bung nở rực rỡ, thu hút đàn ong cần mẫn tìm mật, làm không gian thêm sinh động và tràn đầy sức sống.

Những khu vườn nở rộ hoa anh đào

Thời điểm này, du khách từ nhiều nơi tìm về Măng Đen để dạo bước dưới tán hoa, ghi lại những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Sắc hồng hoa anh đào bao phủ khắp Măng Đen, mang theo không khí xuân lan tỏa, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn cho vùng đất cao nguyên này.

Hoa anh đào nở bên hồ, thu hút khách đến Măng Đen du lịch

Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, mùa hoa anh đào đã tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho Măng Đen, qua đó thu hút du khách và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hoa anh đào phủ sắc những căn nhà

Sắc hoa anh đào nằm ven hồ

Điểm du lịch hồ ngập tràn sắc hồng hoa anh đào

Cây mai anh đào cổ thụ nở rực

Con đường dẫn vào Măng Đen rợp bóng hoa anh đào

Các bạn trẻ chụp ảnh bên hoa anh đào

Chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc bên sắc hoa anh đào

Tuyến đường ngập sắc hoa

Ong hút mật hoa anh đào

Hoa anh đào bung nở rộ

HỮU PHÚC