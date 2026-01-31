Sắc hoa anh đào "nhuộm hồng" Măng Đen

Dọc các tuyến đường, sắc hồng trải dài giữa không gian núi rừng cao nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng, cuốn hút du khách. Những tán anh đào bung nở rực rỡ, thu hút đàn ong cần mẫn tìm mật, làm không gian thêm sinh động và tràn đầy sức sống.
Thời điểm này, du khách từ nhiều nơi tìm về Măng Đen để dạo bước dưới tán hoa, ghi lại những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Sắc hồng hoa anh đào bao phủ khắp Măng Đen, mang theo không khí xuân lan tỏa, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn cho vùng đất cao nguyên này.
Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, mùa hoa anh đào đã tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho Măng Đen, qua đó thu hút du khách và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.