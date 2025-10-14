Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới cho Xiaomi Việt Nam

Mở bán tại Việt Nam từ ngày 13-10, Xiaomi 15T Series ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục của dòng Xiaomi T, tạo lập nền tảng mới cho thương hiệu trong phân khúc cận cao cấp.

Xiaomi 15T Series kết hợp cùng Leica mang đến khả năng nhiếp ảnh chân thật cho người dùng

Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên trả cọc và mở bán, Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng, lên đến 150% so với thế hệ Xiaomi 14T Series, trở thành một trong những đợt mở bán thành công nhất của Xiaomi tại Việt Nam trong năm 2025.

Sức mua đối với Xiaomi 15T Series ghi nhận phản hồi tích cực ban đầu tại một số hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, đặc biệt ở hai phiên bản Xiaomi 15T màu Vàng Hồng và Xiaomi 15T Pro màu Vàng Mocha. Một số đại lý cho biết, lượng đặt trước và doanh số mở bán khả quan hơn kỳ vọng, cho thấy người dùng Việt có sự quan tâm nhất định đến sản phẩm nhờ thiết kế tinh tế, hiệu năng tốt và mức giá hợp lý.

Theo phản hồi từ thị trường, tỷ lệ người dùng nâng cấp từ các thế hệ tiền nhiệm lên Xiaomi 15T Series đạt mức cao, thể hiện niềm tin vững chắc vào thương hiệu sau nhiều năm phát triển tại Việt Nam. Sự yêu thích và phản hồi tích cực của người dùng chính là động lực để Xiaomi không ngừng đổi mới, mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh thị trường Việt Nam, Xiaomi cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thiết lập hàng loạt kỷ lục mở bán mới cho Xiaomi T Series. Cụ thể, doanh số tại Malaysia tăng 62%, Thái Lan tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp toàn khu vực đạt mức tăng trưởng trung bình 30%.

Trong giai đoạn này, khách hàng khi mua Xiaomi 15T Series tại hệ thống Xiaomi Store, Mi.com, Shopee, Lazada và các đại lý phân phối chính thức trên toàn quốc vẫn có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Tặng loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng; hoặc ưu đãi đến 500.000 đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 2.500.000 đồng, bảo hành chính hãng 24 tháng và 6 tháng bảo hành rơi vỡ màn hình…

BÌNH LÂM