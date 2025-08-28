Máng định vị kỹ thuật số “định danh” lĩnh vực implant

Để nâng cao hiệu quả và an toàn trong điều trị, công nghệ máng định vị kỹ thuật số DSG (Digital Surgical Guide) được xem là một bước tiến mới trong lĩnh vực implant nha khoa tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ máng định vị kỹ thuật số DSG là công nghệ mang đến sự an toàn trong nha khoa hiện nay

Cấy ghép implant được xem là phương pháp tối ưu để phục hồi răng mất, mang lại khả năng ăn nhai và thẩm mỹ cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng, bệnh nhân có thể gặp biến chứng như đau nhức kéo dài, viêm nhiễm và thậm chí mất xương hàm. Vì vậy Nha khoa Thegioiimplant.com đã tiên phong áp dụng công nghệ máng định vị kỹ thuật số DSG (Digital Surgical Guide).

Khác với phương pháp truyền thống, bác sĩ phải rạch nướu và xác định vị trí implant chủ yếu bằng kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật DSG cho phép lập kế hoạch toàn bộ ca cấy ghép trên máy tính dựa vào dữ liệu CT Conebeam 3D. Sau đó, một máng định vị cá thể hóa được sản xuất bằng công nghệ in 3D, với các lỗ dẫn hướng chính xác để đặt implant đúng vị trí, hướng và độ sâu đã tính toán.

Bác sĩ Võ Tá Dũng, Giám đốc chuyên môn Nha khoa Thegioiimplant.com cho biết: “Nhờ ứng dụng này, quá trình cấy ghép đạt độ chính xác cao, không cần rạch nướu, ít chảy máu và lành thương nhanh. Thời gian phẫu thuật trung bình chỉ khoảng 5 phút mỗi trụ implant, nhiều trường hợp bệnh nhân có thể phục hình răng tạm chỉ sau 48 giờ. Đồng thời, công nghệ này còn giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu, tránh ảnh hưởng đến dây thần kinh hay xoang hàm”.

Một ca biến chứng sau khi trồng răng tại nha khoa kém chất lượng

Một trường hợp là bệnh nhân từng trồng 12 trụ implant tại một cơ sở nha khoa nhưng gặp biến chứng đau nhức kéo dài, không thể ăn nhai. Bác sĩ Võ Tá Dũng đã thực hiện chụp CT Conebeam 3D, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch điều trị bằng phần mềm kỹ thuật số. Toàn bộ hàm trên được tháo implant cũ, thay thế bằng 6 trụ implant đặt qua máng định vị DSG. Chỉ trong vòng 5 ngày, bệnh nhân đã được phục hình răng tức thì, khôi phục chức năng ăn nhai và chấm dứt tình trạng đau nhức.

Bác sĩ Võ Tá Dũng, chuyên gia implant với hơn 5.000 ca thành công

Việc tiên phong áp dụng máng định vị DSG đã giúp Nha khoa Thegioiimplant.com rút ngắn khoảng cách với các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực implant nha khoa. Công nghệ này không chỉ nâng cao tính khoa học và an toàn trong điều trị mà còn góp phần thiết lập tiêu chuẩn mới cho dịch vụ cấy ghép implant tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Võ Tá Dũng, mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục chuẩn hóa quy trình implant theo hướng kỹ thuật số, mở rộng ứng dụng công nghệ mới và đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ, nhằm mang lại giải pháp điều trị toàn diện, an toàn và bền vững cho bệnh nhân.

Được biết Bác sĩ Võ Tá Dũng, là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực implant tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt, tu nghiệp tại các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan. Đến nay đã thực hiện thành công hơn 5.000 ca cấy ghép, bao gồm nhiều ca khó đòi hỏi kỹ thuật cao như implant gò má, implant chân bướm cho bệnh nhân tiêu xương nặng.

KIM THANH