“Hạt giống cho tương lai”, một thập kỷ phát triển nguồn nhân tài ICT đất Việt

Các thông tin của chương trình “Hạt giống cho tương lai - Seeds for the Future 2025”

Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10-2025, chương trình đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc.

So với các mùa trước, “Hạt giống cho tương lai - Seeds for the Future 2025” có hình thức tham gia đổi mới hơn các mùa trước. Lần đầu tiên, Huawei đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức chương trình tại Việt Nam, mở rộng quy mô tuyển chọn, hướng tới hàng trăm sinh viên – những gương mặt trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc tham gia giao lưu và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đồng thời được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia quốc tế, tham gia các hoạt động nhóm đa văn hóa và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu.

Đặc biệt, ba sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ Seeds for the Future Global tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (19 đến 25-10-2025), cùng hơn 100 sinh viên toàn cầu. Tại đây, sinh viên Việt Nam đóng vai trò như một “đại sứ trẻ”, quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua trang phục, âm nhạc, các dự án học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới...

BÌNH LÂM